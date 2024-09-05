《「我是有錢人」迷思750》買保險或0050累積退休金效果差很大 遺產節稅僅適合1類人

前一陣子，有位保險業務員向筆者推薦一種「利變終身壽險＋即期年金險」的組合方案。簡單來說，保戶先是年繳一筆利率變動終身壽險的保單，並可以在選定的退休年齡（例如直65歲開始），轉換成一張該公司的即期年金險（保費就是利變終身壽險當年度所累積的解約金）。

之後，保戶可以定期領取一筆固定金額的年金（若宣告利率，大於原保單預定利率，保戶還可增額領取），一直到保戶109歲時。且萬一保戶在「年金保證期間（依不同年齡而定，最低18年、最高52年，年齡越小，保證期間越長）身故，未領取的年金，還可以透過「貼現」的方式，給付給保單的身故受益人（可不列入被保險人遺產中計算）。

老實說，這樣的「利變終身壽險＋即期年金險」的組合，的確可以打動許多為退休規劃做準備，也同時有節（遺產）稅考量的退休族。因為，現階段幾乎沒有保險公司，願意推出「即期年金險」。

也就是說，假設民眾想要安穩退休（每月領取固定生活費），就非得透過這樣「利變終身壽險＋即期年金險」的組合才行。但是，經過筆者找來其他替代方案，進行比較與試算，得出以下幾大重點，值得有退休規劃需求的民眾細細參考：

用保險累積退休金效果最差

首先，買保險所累積退休金的效果最差（所花的錢最多，但累積退休金的結果，並沒有比較好）。從「每月可領金額固定（3萬元）」為例，買保險是「每期投入金額（假設累積期是20年）最高的選項。

以這張「可轉（即期）年金」的利變終身壽險為例，其在第20年保單年度的解約金是887萬6538元（保險公司就是以此為基礎保費，去幫保戶買一張同公司的即期年金險），其年繳保費卻高達43萬3994元。

但是，假設同樣以「民眾64歲末，要累積到同樣887萬6538元的退休金」為例，去投資代表台股投資的0050 ETF為例，20年的年化報酬率在6%之下，每年定期定額的金額，只需要24萬1305元；如果年化報酬率為8%，則每年定期定額的投資金額，就只需要19萬3972元（請見下圖）。

當然，買保險有其贏過其他投資理財工具的優點，那就是在累積保單價值準備金的期間，萬一被保險人不幸身故，由於保險死亡理賠金，不用計入被保險人的遺產中，對於高資產族群來說，是有滿大的「節（遺產）稅」吸引力。

遺產節稅 視個人狀況不同

只不過，「有沒有節（遺產）稅需求」，還得視不同狀況的人而定。舉例來說，假設投資人單身、無父無母，且沒有小孩及其他需要扶養之人（無「扣除額」可以自遺產總額中扣除），身故時也沒有其他資產。依照目前（113年度死亡）遺產贈與稅法的規定，也還有最低1333萬元的免稅額得以扣除，遺產淨額都還未達到需要課遺產稅的門檻。

其次，不買年金的資金運用將更為靈活，且可能領的金額還更多。即期年金險雖然有「每期金額固定」，且還有「保證領取期間」，甚至是「可將保證期間內可領年金總金額『以貼現方式解約或借款』」的做法。對於過去因為年金險在進如給付期後，無法解約或提領的保戶來說，等於是提供了他們「資金運用更為靈活」的解方。

但實際上，手中握有一筆近900萬元退休金的民眾，透過購買即期年金，就一定是最佳選擇嗎？恐怕也未必。以目前的投資理財工具來說，除了購買年金險外，還可以採取「存本取息的銀行定存」、「購買固定配息的美國公債」，甚至是「一邊提領每月3萬元生活費，另一邊繼續投資」的方式（請見下表一）。

註1：https://www.tcb-bank.com.tw/personal-banking/deposit-exchange/deposit-rate/time-deposit-calculation

註2：因為美國公債沒有45年期，所以本例是以10年期約3.8%與30年約4%折衷計算（https://hk.investing.com/rates-bonds/usa-government-bonds）

經比較後可以發現，透過「存本取息的銀行定存」、「購買固定配息的美國公債」的方式，民眾在109歲時，手中還繼續握有近900萬元的本（現）金。但相對的，其每月可領金額就會低於3萬元。

假設民眾真要從「活的越久，領的越多」及「每月領取金額最高」的角度來看，最佳的解決方案是「自行投資累積最多財富，之後每年提領42萬元（等於每月可領3.5萬元），餘額繼續投資0050」。

因為在當事人109歲之後，手中還握有2700多萬元資產。且更重要的是：就算退休後，報酬率是以「單利（6%）」計算，45年後的所剩本金，還是有1280多萬元（請見下表二及表三）。

註1：「要保人≠受益人」的人壽保險及年金保險給付中，屬於死亡給付部分，一申報戶全年合計數在3,330萬元以下者，免予計入基本所得額；超過3,330萬元者，其死亡給付以扣除3,330萬元後之餘額計入基本所得額

註2：「要保人≠受益人」的人壽保險及年金保險給付中，非屬死亡給付部分，應全數計入基本所得額，不得扣除3,330萬元之免稅額度。

註3：https://www.etax.nat.gov.tw/etwmain/tax-info/understanding/tax-saving-manual/national/individual-income-tax/6xKrvGR

註4：假設年化報酬率是6%

註5：就算報酬率是以「單利（6%）」計算，45年後本金還是有1280多萬元

當然值得注意的是：這筆資金在當事人身後，都會全數列入遺產總額中計算。筆者會建議有此高資產節稅需求的族群，最好對此及早因應才是。否則，日後將會被課最低10%的遺產稅稅率。

再者，目前並沒有「利變壽險直接轉即期年金」機制。這檔「利變終身壽險＋即期年金險」的商品組合，並不是由保險公司，主動幫客戶在預定的退休年齡，自動轉換成一張即期年金險。而是要透過「契約變更」的方式操作。

也就是說，保戶如果自己不主動申請契約變更，而原先的保險業務員「可能早就不見了」。而當保戶「根本忘了這張保單存在」之際，原先打好的退休規劃算盤，恐怕就完全「幫不上忙」。

遇到不對的專家 恐無助退休理財

以上筆者寫了這麼多的交叉分析，想要跟讀者分享的最大心得是：首先，商品有一好，就沒有兩好。有些商品的優點，可能正好是其他另一種商品的缺點。舉例來說，假設單純資產累積的效果，定期定額投資絕對是「完勝」任何保單的。

如果單純只考慮資產傳承與節稅功能，當然保險是非常好的一個工具。但買昂貴的終身壽險，也並非唯一解方。也就是說，想要投資與節稅得兼，又不用買很貴的保單，也還是有其他解方的。關於此，筆者將會另外寫專文介紹。

更何況，每一張保單，都有最高投保限額。特別是年齡大、體況一定會較差的人（通常也是資產最多者），可能承保的機率也不會太高。再加上國稅局是採取「實質課稅原則」，只要躉繳保費、大額投保或重病投保等情形，都有可能被追稅及罰款。

其次，如果遇不到「對」的專家，也不可能獲得最佳解決方案。也就是說，民眾想要進行最適合自己的退休規劃方案，但卻只認識保險業務員或銀行理專，鐵定不會得到對民眾來說，「成本最低，但整體報酬率最高」的最佳解決方案。

其理由很簡單，保險業務員只懂保單，也只會推薦保單給民眾；至於理專，其所被銀行所賦與的工作內容，也就只是銷售手邊正在「架上」的投資標的。至於民眾未來退休後，現金流如何規劃及處理，並不在他們的考量之內。

以上兩點心得，值得有心做好退休，以及節稅規劃者特別留意才是。