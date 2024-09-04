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越來越多人即便結婚也不生小孩？ 達人：高房價恐導致低生育率

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

身邊許多朋友都結婚了，但有些都沒有生小孩，甚至連婚禮也沒有舉辦，就只有登記結婚而已。

原因不外乎就是想要「省下錢」，要買房子、繳房貸。

一個朋友說，買了房子加上裝潢後，存款剩3、40萬，貸款加上生活開銷，月底到了跟另一半都剩下不到一萬塊。

且奢侈品根本也不敢買，也很少出去玩。

那生小孩就根本完全不敢想，覺得生小孩之後生活會變得更吃緊可怕。導致結婚已經2年多至今依舊沒有生小孩。

其實很能理解這位朋友的想法，現在通膨導致物價房價就上漲，除了買房生小孩花費以外，還要為自己存錢，準備退休金，還要額外準備緊急備用金。

倘若不能夠多賺一點錢的話，退休金或緊急備用金，短時間要兩項達成，可能整個人生都被綁架。

根據資料顯示，台灣房價全球排名第16名，生育率則是最後一名；是不是也兼接代表房價高跟生育率有關係？

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房子 理財 生育 結婚 退休金 通膨

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