越來越多人即便結婚也不生小孩？ 達人：高房價恐導致低生育率
身邊許多朋友都結婚了，但有些都沒有生小孩，甚至連婚禮也沒有舉辦，就只有登記結婚而已。
原因不外乎就是想要「省下錢」，要買房子、繳房貸。
一個朋友說，買了房子加上裝潢後，存款剩3、40萬，貸款加上生活開銷，月底到了跟另一半都剩下不到一萬塊。
且奢侈品根本也不敢買，也很少出去玩。
那生小孩就根本完全不敢想，覺得生小孩之後生活會變得更吃緊可怕。導致結婚已經2年多至今依舊沒有生小孩。
其實很能理解這位朋友的想法，現在通膨導致物價房價就上漲，除了買房生小孩花費以外，還要為自己存錢，準備退休金，還要額外準備緊急備用金。
倘若不能夠多賺一點錢的話，退休金或緊急備用金，短時間要兩項達成，可能整個人生都被綁架。
根據資料顯示，台灣房價全球排名第16名，生育率則是最後一名；是不是也兼接代表房價高跟生育率有關係？
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