裕隆鐵娘子的魄力與修養 吳舜文從不買珠寶不化濃妝永遠一席典雅旗袍

黃日燦出身貧困，成長歲月裡，唯一熟識的有錢人就是新光集團吳火獅家族，因為吳東昇是他初中、建中到大學的同班同學。

他回憶，每次去吳東昇家裡，那時他不過是個小毛頭，只覺得他家很安靜，適合念書。有時跟他們一起吃飯，也會聽吳火獅談一些生意上的事，但只是聽，談不上耳濡目染。

後來因為參加道德重整合唱團，認識了裡面的權貴，但這些權貴一點都不像權貴，致力於行善，讓黃日燦對權貴耳目一新。但吳舜文是他第一次長期接觸、深入了解的企業家，而且是豪門中的豪門。

（本文出自《黃日燦傳》) 吳舜文自己就是豪門出身，嫁到嚴家也是豪門。嚴慶齡排行第六，兄弟多，自然妯娌姑嫂也多。

有一次，吳舜文跟黃日燦閒聊，說到她嫁到嚴家時，發現妯娌相處複雜，彼此心眼多，也喜歡在穿戴上較勁，她心想：「你們穿金戴銀，我乾脆什麼都不戴，沒得比了吧。」

所以吳舜文一輩子很少穿金戴銀，頂多戴一塊玉，連耳環都很少戴。她也從來不買珠寶、不用珠寶，化妝也相當簡單，從不化濃妝，永遠就是一襲端莊典雅的旗袍，是一位非常有修養、又有原則的人，黃日燦在她身上學到很多。

有時假日她會去黃日燦家中打麻將，有一次快到中午，家裡的冰箱壞了，沒有冰塊，妻子要黃日燦到巷口買冰塊，他下樓就看到吳舜文的座車停在樓下，而她在車上閉目養神，司機看到黃日燦，立刻搖下車窗對吳舜文說：「董事長，黃特顧啊。」

吳舜文問黃日燦怎麼下樓了，黃日燦說要去買冰塊，問她怎麼到了卻不上樓去？吳舜文回答：「時間還沒到，上去會打擾你們。」

（本文出自《黃日燦傳》作者：黃日燦,楊倩蓉)