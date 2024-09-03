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他買黃金賺了快500萬…有預感「還會再上去」 網羨：何時賣都是賺

聯合新聞網／ 綜合報導
近來黃金價格持續走高，一名網友透露他大賺了500萬元。（路透）
近來黃金價格持續走高，一名網友透露他大賺了500萬元。（路透）

近期美元持續走弱，加上中東地緣政治局勢反覆，引發資金避險需求，黃金價格再度創下歷史高點。一名網友近日就透露他買黃金「賺了快500萬」。

原po在Dcard論壇上發文表示自己買黃金的價格在一公斤160萬左右的時候，總共買了六條，之前漲到250萬的時候，有考慮要賣，「各位有什麼看法嗎？感覺還會再上去」。

文章一出，底下有人留言「美國大選前要賣」、「黃金這東西不會跌，什麼時候賣都是賺，什麼時候買都是賺，除非真的出現煉金術，不然黃金比鑽石恆久遠」。

「黃金才是最好的投資，股票是個笑話」、「黃金長期上看5000吧」、「賣什麼賣，缺錢了嗎？」、「我在銀行用定期定額的方式買進黃金存摺10多年，現在獲利大約70%，如果我在當初金價漲到2000時就賣出，現在投資報酬率就不會到70%了，就繼續放著吧，真正需要用到的話，賣其中一部份就好了」。

不過也有人認為黃金是避險資產，「如果想要投資的話，一開始黃金本來就不是很好標的」、「黃金短期上漲是因為市場錢太多，部分拿去避險，以歷史走勢來看，資產翻倍還是股票相對穩」。

還有人建議「實體黃金是拿來放長期跟拿心安的，要做波段不用要實體，交易損耗差非常多」、「戰爭完就會跌」、「黃金沒有配股配息，而且是跌30年漲5年的」。

不過，實際上從貴金屬交易網站上來看歷史黃金價格長期走勢，從1975年至今皆是一路上漲，且今年3月金價更從2,000美元急漲，隨後4月再度飆升到2,300美元之上，5月起則開始平盤震盪整理在2,300~2,500美元間，今日台灣銀行黃金存摺賣出的1公克牌價則為新台幣2589元。

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