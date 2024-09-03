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月薪74K算多嗎？「暖市」公務員嘆比不上科技業 網：在南部橫著走路

聯合新聞網／ 綜合報導
一名當公務員的網友月薪74K，好奇問大家說這樣的薪資算高還低？ 示意圖／ingimage
一名當公務員的網友月薪74K，好奇問大家說這樣的薪資算高還低？ 示意圖／ingimage

公務員和科技業的薪水常會被許多求職者拿來討論，當成人生職涯規畫的選擇考量。近日一名41歲，自稱在「暖市」（高雄）當公務員的網友表示自己月薪有74K，但仍與在科技業工作的同學無法相提並論。(註：高雄市長陳其邁曾在競選時主打「正義溫暖」形象主軸，其支持者後續也推崇他暖男形象)。

原po在Dcard論壇以「月薪74000算多還少？」為題發文指出，別人知道他的月薪都說很好，但他一點都不覺得，因為他的同學在科技業年薪都300萬起跳，這也令他好奇想問問大家，「月薪74000算高還低啊？」

文章一出，網友紛紛留言「在高雄算很高吧，至少買車買房、生活開銷都不缺」、「在南部橫著走路」、「現實台灣社會中，您算高收入人群」、「很多職業做到70歲都未必有7萬」、「你是認真的嗎？月薪7萬多養小孩非常足夠了」、「人生勝利組，一堆做到退休不到4萬」、「可以了，至少不會吃土」。

至於薪水的高低是否合理，有網友認為還是要看工作內容，但「公務員準時上下班又週休二日，也不容易被裁員，上班8小時也不是分分秒秒都在忙，應該是比科技業好很多」。

然而也有人覺得「月薪7萬連要有個房子都有困難吧？房貸房租扛下去還剩多少？」、「高雄新房房價很多地方到了3字頭了，除非是蠻舊的中古或是一些蛋白區邊緣，才有機會找到不那麼貴的，但幾乎還是2字頭。要找到1字頭的已經蠻難的了」、「物價漲幅讓你變相減薪」。

其他人則認為「好像不用這樣比較吧，我妹的老公就是在竹科年薪300-500的工程師，可是他們每當壓力大，就會誘發強迫症變很嚴重」、「自己夠用就好，非得無聊要跟人比，那你怎不跟富比士排行榜那些超級富豪比？」

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