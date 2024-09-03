媒體封千億大律師！ 裕隆分割成立裕日車、開發金併金鼎、艾司摩爾併漢微科 皆出自他手

法律系畢業想進眾達

雅虎奇摩站購併案一戰成名後，媒體開始稱黃日燦為併購大師，黃日燦帶領眾達團隊不只做跨國併購，也做國內併購，後來重大的國內併購案件也常交給眾達，眾達也從當初剛成立，人才招募困難，一躍成為台灣各大專院校法律系畢業生的熱門選擇。

一九九三年加入眾達，與黃日燦共事長達三十多年的眾達資深顧問陳泰明，是台北眾達的第三位元老級員工。陳泰明至今依然清晰記得，當時他剛從美國拿到律師資格返台求職，到位於台北市敦化南路上的裕隆大樓的眾達國際法律事務所應徵，與當時的所長黃日燦面試的情景。

那天兩位美國籍的助理律師帶著他走進黃日燦的辦公室，當時才四十出頭的黃日燦，穿著吊帶褲坐在菸霧繚繞的大辦公桌後面，帶著犀利的眼神抬起頭直視陳泰明，氣質不怒而威，彷彿電影「華爾街」場景再現。

（本文出自《黃日燦傳》) 陳泰明對這位日後成為他主管的第一印象就是：「精明。」在此之前，陳泰明從未聽過黃日燦的名字，由於早年台灣的律師事務所處理的事務，多半是商業上合約的討論，偶爾有商務上的投資合約，但是併購合約很罕見，更遑論專做併購的律師。

「以前做併購律師屈指可數，那時還有一個客戶看到我的執業專長是M&A，問我：『什麼是M&A(併購)？麥當勞嗎？』」

唯一能和企業家談商業策略的律師

陳泰明指出，眾達很多精采的併購案，從裕隆、裕日的日產分割案、開發金對金鼎的公開收購、代表矽品應對日月光併購、美光併購華亞及日本爾必達、艾司摩爾(ASML)併購漢微科等，這些高達千億元的併購案都是黃日燦帶著他們進行的。也因此，繼併購大師的聲譽後，黃日燦也被媒體稱為「千億大律師」。

「他是那個年代，唯一可以和老闆談商業策略的律師，」陳泰明表示，很多律師只是協助角色，最多是軍師，整個商業本事還是在客戶自己，但黃日燦不同，他幾乎是跟客戶一起討論案子，一起做決策，企業主甚至需要他的意見，而且占比很重。

這是因為很多律師不在那個產業，沒有從頭到尾來看那樁商業交易，但是黃日燦各方面都經驗豐富，尤其早年他在美國，很多台灣企業到美國發展都希望找同鄉幫忙，他又是美國大律師事務所唯一的華人律師，因緣際會下，很年輕就開始接觸這些企業主，開啟他的商業視野。

三十歲他就開始學大老闆如何思考事情，因為這些大老闆和黃日燦交談時，都會分享他們怎麼想事情，聰明如他，很快就學習起來。

嚴凱泰的live MBA

「所以嚴凱泰為什麼覺得黃日燦很不一樣，因為黃律師給他的分析都是商業策略，他不只是律師角色，對嚴凱泰來說，等於是live的MBA，不用進校園就可以幫你上管理課。」

陳泰明說，律師很容易先入為主，總是從法律來幫你處理事，這是職業病，但黃日燦是先了解對方在商業上的動機、目的，而不是用法律看事情，企業主更想要的是決策諮詢，不是法律諮詢。「在做這些商業交易時，很多大老闆都會說：『我想聽聽Jack怎麼講？』」

台積電創辦人張忠謀曾表示，台積電創立初期，黃日燦不僅擔任外部法律顧問，提供台積電多項法律服務，協助處理合約，更提供董事會諮詢意見，並且在台積電上市的過程中盡了許多心力。前精誠資訊董事長黃宗仁，更稱讚黃日燦是具備台灣律師少有的國際宏觀與視野。

（本文出自《黃日燦傳》作者：黃日燦,楊倩蓉)