「做事不只準時，而是提早」 黃日燦讓日本人成為死忠客戶

黃日燦會受到客戶及企業主的尊重,除了他傑出的專業與豐富的產業知識外,他的做事方式也令人佩服。

黃日燦做事無論大小,從來不拖延,總認為遲早要準備的東西,為什麼昨天不開始準備。如果答應明天給對方東西,他一定準確言明幾點交出。

即使是收到一個訊息,他也說:「遲早要回的東西,我一定馬上回;即使你送一個文件,要麻煩我看一下,雖然我後天才有時間看,但我不會置之不理,我一定馬上回說:「Got it! May not be able to replyuntil the day after tomorrow.(收到,可能後天回覆你)」對方就知道這是後天的事,而不會空等。

否則對方會不斷想,你是否看到了?什麼時候會回覆我?一肚子疑問,最後,人家催你,你才答。我不會幹這種事。這是時間管理。」這就是為什麼黃日燦的日本客戶非常喜歡他。

例如,有一次黃日燦和日本人談事情,對方傳來email 列了幾點疑惑,希望他協助解答,結果,這位日本人去洗手間回來,黃日燦已經把這些答案都寫好,回覆到他的電腦裡,讓對方大吃一驚,佩服地說:「This guy is amazing.(這傢伙真是驚人)」從此,別的事務所就算提供更便宜的收費,都拉不走這個日本客戶。

黃日燦深知,站在客戶的立場,所有的律師看起來都很棒,每個律師也都說自己做得很好,最後客戶為什麼要用這位律師?既然大家專業都差不多棒,「要讓人家完全可以感受到你的不同,就在你的即時反應能力。」

他所謂的「即時」並非on time,而是「提早」,在別人完全沒預料到時,就已經做好了。

這個「做好」,不見得一定要百分之百,即使只是完成八五%,也已經夠了,因為對方了解大概之後,就可以先去跟他的高層報告;如果需要細節,就再進一步補充就好。

「這是判斷,他需要更多,他會講,你再給就好,這些都是人情世故。」也因為不拖延,所以黃日燦養成不時看一下手機的習慣,常被妻子念,但黃日燦說:「我很難忍受一個人給我一個訊息,希望我做什麼,尤其是跟我職業有關的,而我卻超過一個鐘頭,連看都沒看,也不知道發生了什麼事。」

