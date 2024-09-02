「做事不只準時，而是提早」 黃日燦讓日本人成為死忠客戶

黃日燦會受到客戶及企業主的尊重，除了他傑出的專業與豐富的產業知識外，他的做事方式也令人佩服。

黃日燦做事無論大小，從來不拖延，總認為遲早要準備的東西，為什麼昨天不開始準備。如果答應明天給對方東西，他一定準確言明幾點交出。

即使是收到一個訊息，他也說：「遲早要回的東西，我一定馬上回；即使你送一個文件，要麻煩我看一下，雖然我後天才有時間看，但我不會置之不理，我一定馬上回說：「Got it! May not be able to replyuntil the day after tomorrow.(收到，可能後天回覆你)」對方就知道這是後天的事，而不會空等。

（本文出自《黃日燦傳》) 否則對方會不斷想，你是否看到了？什麼時候會回覆我？一肚子疑問，最後，人家催你，你才答。我不會幹這種事。這是時間管理。」這就是為什麼黃日燦的日本客戶非常喜歡他。

例如，有一次黃日燦和日本人談事情，對方傳來email 列了幾點疑惑，希望他協助解答，結果，這位日本人去洗手間回來，黃日燦已經把這些答案都寫好，回覆到他的電腦裡，讓對方大吃一驚，佩服地說：「This guy is amazing.(這傢伙真是驚人)」從此，別的事務所就算提供更便宜的收費，都拉不走這個日本客戶。

黃日燦深知，站在客戶的立場，所有的律師看起來都很棒，每個律師也都說自己做得很好，最後客戶為什麼要用這位律師？既然大家專業都差不多棒，「要讓人家完全可以感受到你的不同，就在你的即時反應能力。」

他所謂的「即時」並非on time，而是「提早」，在別人完全沒預料到時，就已經做好了。

這個「做好」，不見得一定要百分之百，即使只是完成八五％，也已經夠了，因為對方了解大概之後，就可以先去跟他的高層報告；如果需要細節，就再進一步補充就好。

「這是判斷，他需要更多，他會講，你再給就好，這些都是人情世故。」也因為不拖延，所以黃日燦養成不時看一下手機的習慣，常被妻子念，但黃日燦說：「我很難忍受一個人給我一個訊息，希望我做什麼，尤其是跟我職業有關的，而我卻超過一個鐘頭，連看都沒看，也不知道發生了什麼事。」

（本文出自《黃日燦傳》作者：黃日燦,楊倩蓉)