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16天完成台灣奇摩站與美國雅虎併購案…讓他聲名大噪 股東換來滿手值錢股票

聯合新聞網／ 天下文化出版
示意圖／ingimage
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二○○○年，黃日燦主導台灣奇摩站與美國雅虎的跨國併購交易，成功讓台灣企業站上世界舞台，也讓他聲名大噪。

當時台灣奇摩站是中文入口網站第一，雅虎則是英文入口網站全世界第一，雅虎一直想做中文網站，但是怎麼做都是老六、老七，搶不進中文入口網站前茅，而奇摩站本來要到美國納斯達克上市，籌募資金，結果碰上二○○○年網路泡沫，納斯達克可能隨時崩盤。

黃日燦因為跟精誠資訊董事長，也是奇摩站的董事長黃宗仁熟識，兩人討論後，一致認為海嘯來時要找高個子同伴才不會被淹沒，所以應該要和雅虎合作。

（本文出自《黃日燦傳》)
（本文出自《黃日燦傳》)
奇摩站與雅虎雙方原則同意後，一開始兩邊公司的財務長在換股比例上一直談不攏，最後還是黃日燦極力主張黃宗仁與楊致遠兩位老闆直接會面談，否則底下的人搞了半天，如果下週崩盤，就沒戲了。

果然，兩大高層會面，只要微調一下數字就達成協議了，當時雅虎的律師表示，起草英文文件需要兩週時間，黃日燦當下立即表示：「兩週實在太冒險，因為我們永遠都不知道天什麼時候塌下來。

現在正處於非常時期，根據慣例，應該是由你們買方來起草合約文件，但是如果你們允許，由我們來擬定，明天我就可以給你。」

多年華爾街律師事務所的訓練，讓黃日燦對風險非常敏感。

事實上，在黃日燦跟對方說，他可以明天幫大家擬定草約時，會談前他就料到，若由對方律師寫草約，一定是先去找美國律師協助，最後才能交出草約，但股市瞬息萬變，他從不冒險，在會談前就事先準備好草約，才能在會談後隔天就交出。

結果，一場跨國併購交易，在黃日燦主導下，十六天就簽約完成，雅虎成為第一大中文網站，而奇摩站不僅存活下來，而且穩居大中華區龍頭，所有高階主管都從台灣躍升為大中華高管，股東也換來滿手雅虎值錢的股票。

（本文出自《黃日燦傳》作者：黃日燦,楊倩蓉)

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