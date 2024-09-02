50萬誤匯到別人帳戶…「3步驟」幾小時內把錢找回！ 瑞奇媽：僅限對方是好人的狀況

瑞奇媽昨天差點將50萬搞丟，到底是怎麼一回事？

原來，我把一組「不是我的帳號」設為約定戶頭，然後時間一久，我就忘記了...

而昨天在轉帳時，剛好又是一個不常用的帳號，就這麼巧，跟那個「非本人的約定帳號」是同一個銀行，我不疑有他，直接手機按一按就轉錢過去了，畢竟「誰會把不是自己或家人的帳號設為約定帳號啊！」。

嗚嗚嗚嗚，就是我...

但事情已經發生了，快來看看瑞奇媽後來怎麼處理的！

步驟1、2、3找回我的50萬。

請記住，上述講的辦法僅限於對方是「好人」的狀況！

如果對方是詐騙集團，錢一出去就出去了，此生可能無緣再相見。

有可能對方不還你錢嗎？

那時在櫃檯填寫申請文件時，詢問櫃台「如果對方不還我怎麼辦？」

「那就先去警局備案」櫃檯小姐這麼回覆我。

後續自己上網查詢，如果對方不願意歸還，會觸犯刑法的侵估罪，同時我們也可以提起民事訴訟。

轉帳前「再次確認帳號」才是王道

說實在的，被轉錯帳號的受款方實在很衰，什麼事都沒做，還要幫你把錢匯回來！

下次在轉帳前，請多看兩眼，再次核對！

特別感謝

國泰世華銀行

客服溫柔的安撫我的情緒，指引我該怎麼做，幫我查附近的分行後，還幫我先打電話通知分行我會過去，真的是又被圈粉了！拜託國泰世華找我合作。

元大證金

謝謝業務在接到國泰世華通知後，立馬聯絡我。一句「別擔心，交給我處理！」

3個小時後就將款項匯回來，真的超級感謝！我一定會繼續持有元大金的股票的。

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