他花2年存滿油桶 打開一看滿地千鈔…網酸1方法賺更多

現在不少人習慣抽菸、喝酒、吃檳榔當作消遣娛樂，不過其實這些開銷長期算下來也都相當可觀。一名網友表示，自己雖然沒有抽菸、喝酒、吃檳榔的習慣，不過他假裝把錢花在這些地方，然後再把錢存進沙拉油油桶，不到兩年的時間油桶就塞不進鈔票，打開一看已存了滿滿的千元大鈔，讓他直呼「看了還滿爽的」。不過其他人卻認為，不如將這筆錢拿去買ETF，還能生利息，也不怕遇到天災人禍遺失存錢筒。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，雖然自己沒有抽菸、喝酒、吃檳榔的習慣，不過為了存錢，因此假裝把錢花在這些開銷上，接著再把錢投入油桶。一開始是存50元硬幣，後來因為硬幣太重，又擔心有假幣，因此改投100、500元紙鈔，但結算時也很費時間，最後改投500、1000元的鈔票，不到兩年油桶就已經塞不下了。他把油桶內的鈔票都挖出來，只見滿地都是千元大鈔，開心直呼「挖出來看了還蠻爽的，剛好10月要出國，多了一筆小錢！」

網友將紙鈔存進油桶，不到兩年就存滿一桶。圖擷自臉書社團爆廢公社

其他人留言，「我懂存這種看到就很爽的感覺」、「這個存法會季配息嗎」、「想請問一下說，這個桶子會生利息嗎？」、「某種意義上的定期定額」、「重點在於要有這些錢可以投入」、「po主一定是單身」、「我現在也用這桶存明年旅遊基金」。

不過也有人說「買ETF，現在不止一桶」、「這樣算多出來的嗎？如果每月收入是固定的，那也只是存起來，並不是平白多出來的，羊毛出在羊身上，只是換個想法花這筆錢罷了」、「還不是花完，而且還貶值了」、「有什麼問題？銅板就算了，一堆千鈔，存銀行存股還有利息還有人替你保管，放裡面萬一遇到天災、火災、遇到闖空門就什麼都沒有了」。