精誠資訊推動金融創新 以智慧科技助力樂齡生活

讓科技力助民眾退休理財一臂之力！精誠資訊攜手中華民國退休，整合智能化退休金試算工具，以金融科技協助民眾做好理財，提升退休生活品質！未來將進一步整合多元投資管道資訊，普及金融知識，輔以手機APP形式推廣，方便國人輕鬆展開退休金理財規劃，追求樂活精采的後半人生！

精誠資訊副總經理吳文舜表示，「金融科技在退休金理財中扮演關鍵角色，精誠資訊與生態圈夥伴合作，在退休基金協會的《好命退休聰明理財平台》上建構智能化退休金試算工具《好命退休計算機》，串接整合各式理財工具以及投資資訊，以便利的方式讓民眾規劃退休藍圖，實踐金融科技落實在樂齡生活領域的應用。該工具也可串接金融行業自身的系統，作為其服務客戶的延伸。相信未來在更多生態圈夥伴加入後，將提供更為完整、豐富的理財資訊與投資建議，守護長輩們能安心享有穩定的退休生活。」

台灣永續金融與企業影響力協會理事長王儷玲也表示，「在退休基金協會服務期間，創立《好命退休聰明理財平台》即是呼應政府政策，透過產官學界合作，透過科技協助民眾優化退休理財的整體效益；現在進一步成立永續金融與影響力投資學院的目的也是延伸退休基金協會使命，希望匯集產官學領域菁英，結合科技力和創新力，不只完善國人退休作為，還能導入永續性的思維，進而推動台灣永續金融創新發展，實現普惠金融的目標。」

率先投入機器人理財的富蘭克林投顧表示，「國民理財機器人做為退休投資的神隊友，具有「聰明退休」、「即時監控」、「理性判斷」及「輕鬆入手」四大優勢，定期定額五千元起或單筆三萬元起，就能展開累積退休金計畫，從量身訂作基金套餐，到退休前後理性依市況自動調整套餐內容，即使是自謙不會理財的民眾也能藉由金融科技的協助，愜意轉動退休金鑰，FUN心退。」

台灣即將在2025年邁入超高齡化社會，可能帶來各種的社會與經濟問題，將金融科技落實在協助退休理財規劃上不僅重要，更顯急迫。面對人口老化趨勢，除了政府已經採取多項措施，並重申以科技力為基底打造「健康台灣」的願景外，民間的努力也是關鍵。藉由政策支持和產官學界之間的合作，以科技力量優化退休理財的整體效益，不只兼顧風險和報酬表現，更能提高退休前後的生活品質，也將成為支持社會穩定的重要力量。