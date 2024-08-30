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貸款買岳父房子好避開「贈與及房地合一稅」？ 律師：用繼承要付的遺產稅比較少

聯合新聞網／ 蘇家宏 律師
房地產示意圖。本報資料照片
房地產示意圖。本報資料照片

有一位太太PO文說：自己一家人住在父親價值一千五百萬的房子裡，而父親希望她能「貸款」買下房子，好避開高額贈與稅與房地合一稅。沒想她的先生一聽要貸款，竟然說這樣就要帶全家人到「天台跳一跳」。這位太太說她先生沒有收入，而自己月入十幾萬，月繳五萬的房貸不是什麼負擔，她很困擾...

想要給這一家幾個建議：

1.父親提供房子無償給女兒一家住，真的值得感恩。

2.先生覺得不要貸款買房，是擔心家中的開支不夠用，當業務的薪水較不穩定，如果收入減少的話，經濟壓力會壓得喘不過氣來，先生口不擇言雖有不妥，但沒有收入的先生或許認為這樣才能獲得重視，先生應該是愛這個家。

3.父親要女兒購買自己的房子，父親要支出土地增值稅等，買賣取得的現金可能因此會多付遺產稅，整體計算未必划算：

父親出售房子給女兒，要付土地增值稅等等，而且取得1500萬元買賣價金，如果父親沒有花用掉，姑不論父親其他的遺產價值，未來1500萬元存款的遺產稅以最低10％計算，要付150萬元遺產稅。

如果房子以繼承方式給女兒，以不動產公告價計算，房地公告價可能只有500萬元，遺產稅以10％計算，僅僅是50萬元。

出售房子給女兒整體上，或許「現在」不用繳交贈與稅，「未來」可以節省房地合一稅，但相較於將房子用遺囑方式由女兒繼承，未必有節稅效果，建議要找專業的律師或會計師整體評估為宜。

4. 父親要女兒貸款買自己的房子，讓女兒背負房貸的壓力，就算女兒同意，女兒家庭因而有爭吵，這會是父親想要的嗎？

5. 財富傳承的重點是讓女兒一家感到父親的溫暖才是，用遺囑傳承是一個好方法

房子現在仍登記在父親名下，女兒全家感恩父親的照顧，女兒現在也無須貸款、稅賦未必不利，父親只要寫一份合法「遺囑」，將房地指定由女兒繼承，並且指定遺囑執行人，未來妥善執行遺囑，就可以確保女兒一家的居住權利，未來，女兒全家也會感恩父親遺囑的安排。

財富傳承，不是堅持自己的想法，而是看到彼此的愛，讓你的家人感到這份財富的溫暖。

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

房地合一 房子 節稅 薪水 財富 遺囑 遺產

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