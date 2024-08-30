口碑／8月暢銷好書排行！《獵人》連載復刊、「2本書」手把手教你投資理財

2024年即將度過四分之三，你還有哪些沒完成的事項嗎？《網路溫度計DailyView》以「誠品線上」網路暢銷書為基礎，使用《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統及《KEYDERS網路意見領袖搜尋引擎》調查出「暢銷好書」排行榜，近一個月除了日本人氣漫畫《獵人》暌違1年9個月宣布重新連載，有鑒於越來越多人開始學習投資理財，相關書籍也跟著躍上榜單，不妨把握2024年的尾巴，追漫畫、看書籍的同時，也不要忘記充實自己的投資心法！

No.7 《獵人》

《網路溫度計DailyView》

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作者：富樫義博

出版社：東立

《獵人》（《HUNTER x HUNTER》、《ハンター×ハンター》）為日本漫畫家富樫義博代表作品，描述12歲少年小傑尋找父親的故事，自1998年於《週刊少年Jump》連載至今，「長時間休刊」已成為漫畫獨有特色。

不過《獵人》自從2022年12月連載至第400話後隨即宣佈休刊，粉絲們苦苦等了1年9個月，終於在今年8月19日等到《週刊少年Jump》官方X（Twitter）宣布《獵人》將於10月7日在《週刊少年Jump》45號重新連載，《獵人》最新單行本第38集漫畫也將於9月4日公開發行。雖然還不確定這次會連載到哪個階段，但好消息已讓眾多粉絲期待，還有網友開玩笑表示，「再不下船，酷拉皮卡都要上魯夫的船了」、「就算只出一話也沒關係，但這一話先讓酷拉皮卡下船好嗎」、「爺爺，你喜歡的推理小說家要復刊了！」、「有生之年能看到完結嗎」、「從以前聽到『復刊』到現在看到『復刊』通知，心態已從興奮轉為佛系平常，甚至已經覺得復不復刊不是很重要了，作者有健康就好了，這個心路歷程大概是這樣」。

No.8 《股海老牛最新抱緊名單，贏過大盤20％》

《網路溫度計DailyView》

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書名：《股海老牛最新抱緊名單，贏過大盤20％：跌了也不賣、算出便宜價才買、先知道好題材......50檔抗震盪的致富私藏股大公開》

作者：股海老牛

出版社：大是文化

商業理財暢銷排行榜冠軍作家股海老牛，在台股2023年初至11月20日為止握有英業達（2356）、光寶科（2301）、敦陽科（2480）等50檔抱緊組合，平均漲幅48%，相比台股漲幅28％高出20％，他繼《股海老牛專挑抱緊股，穩穩賺100％》、《股海老牛最新抱緊股名單，殖利率上看8％》榮登商業理財新書榜及中文書即時榜雙料第一後，這次在《股海老牛最新抱緊名單，贏過大盤20％：跌了也不賣、算出便宜價才買、先知道好題材......50檔抗震盪的致富私藏股大公開》指出散戶通病就是「錯失焦慮症」，必須使用「抱緊處理」心法才能避免賺不到錢的情況發生，除了用正確指標選好股，找出便宜價買進並抱緊，也要理性配置投資組合，順勢加減碼，創造贏過大盤的報酬率，才能在短期波動中站穩腳步，實現長期投資、長期獲利。

讀者對於這本書也分享讀後心得，「這本書非常適合我這種追求穩定獲利的上班族閱讀，特別是前面對於ETF的解說，讓我知道自己適合買哪一種ETF、如何配置才能賺更多，以及如何在便宜價時搶先佈局。而對於金融股、高殖利率股、步步高升股，本書也用深入淺出的方式，幫助我能選對標的，並用正確的方式估價」、「這本書推薦股海老牛覺得公司體質不錯的參考標的，如果想要長期存股票的人，可以買來參考」。

《網路溫度計DailyView》

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作者：摩根豪瑟（Morgan Housel）

出版社：天下文化

由摩根豪瑟（Morgan Housel）著作的《致富心態：關於財富、貪婪與幸福的20堂理財課》為《華爾街日報》、亞馬遜書店暢銷書，《原子習慣》作者詹姆斯克利爾（James Clear）看完後給予高度評價，「每個人都該人手一冊」。

摩根豪瑟認為，人們理財行為深受各種情緒影響，「我們是用理解知識的方式在思考、學習金錢觀，而不是用理解心智與行為模式的方式在學習投資與理財」，在《致富心態：關於財富、貪婪與幸福的20堂理財課》中他也特別強調，理財結果不受才智與個人努力影響，反而與運氣和風險有關，所以世界上有賺很多錢卻破產的人，也有賺很少錢卻捐大錢做慈善的人。由此可知，與其了解理財專業知識，適當言行舉止才更為關鍵，閱讀完畢後，零經驗理財新手可以輕鬆學會一生受用的致富觀念與技巧、理財有成老手可以突破盲點、強化策略。

網友對於書中觀點表示認同，「此書共分20個小章節，以財富為主軸向外延伸：我們該如何反向看待財富、該如何反向處理我們的財富、以及該如何反向思考以上這兩件事，會怎樣影響我們的人生。由於每個小章節都很短，都是以小故事大道理的方式來傳遞，讀起來很輕鬆也很容易理解，很快可以讀完」、「在投資這檔事上，沒有人想做虧錢的那個人，每個人做出的決定未必符合邏輯，卻一定是當下情況下對投資人最好的選擇，但要如何避免落入糟糕的情況，並在該情況下做出日後百分之百後悔的選擇，或許可以從本書中獲得些想法」、「《致富心態》討論了許多重要觀點，包括長期報酬的重要性、不要從運氣學習等。精彩的比喻與分析，不僅帶來愉快的閱讀經驗，也讓讀者學到更好的財務觀念，可以養成致富的習慣」。

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