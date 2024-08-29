調查：Z世代富裕「首投族」23歲開始投資 台灣投資者33%資產為現金

調查發現，Z世代富裕投資者首次投資的平均年齡為23歲，比嬰兒潮世代提早10年；各國富裕投資者中，台灣投資者持有現金資產的百分比約為33%，略高於調查中各國平均值32%。

匯豐銀行近期發布投資者相關概況報告，今年3月在11個市場展開線上調查，收集1萬1230名、25歲至69歲富裕投資者的觀點。這些投資者持有的可投資資產介於10萬美元至200萬美元（約新台幣320萬至6390萬元）。

根據這份報告，各國富裕投資者持有資產中，約32%為現金資產、68%為控股投資。

報告中的投資者分為Z世代（25歲至27歲）、千禧世代（28歲至43歲）、X世代（44歲至59歲）、嬰兒潮世代（60歲至69歲）。

聯合早報報導，調查發現Z世代、千禧世代、X世代和嬰兒潮世代首次投資的平均年齡，依序是23歲、27歲、31歲、33歲；也就是說，Z世代比嬰兒潮世代提早10年開始投資。

年輕一代的富裕投資者將更大比例現金用於投資。Z世代、千禧世代、X世代與嬰兒潮世代用於投資的現金比例，依序是61%、56%、53%和49%。

今年42歲的沈維倫在新加坡新創公司上班。他告訴中央社記者，他23、24歲時開始關注投資市場，透過閱讀財經相關書籍，以及了解產業供應鏈動態以吸收相關知識。

沈維倫認為，高科技領域的產業脈動特別值得留意，早一點擁有基本投資常識，對投入職場後的理財規畫有很大幫助。

匯豐環球私人銀行及財富管理東南亞投資及產品部主管葉子瑜在報導中表示，千禧世代比年長一代更早開始投資，在長期持股與複利效應方面占有優勢。