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勞退超過一定級距就得繳稅！ 達人：利息所得27萬以上也要被課稅

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
退休示意圖／Ingimage。
退休示意圖／Ingimage。

退休金是需要繳稅

指的是勞退退休金、公教退休金、個人儲蓄退休金；以上雖然都是個人儲蓄，但如果所有銀行帳戶超過總額27萬（利息所得），還是需要繳交利息所得稅。

而政府推行的退休金，超過一定級距就得繳稅。

2024年調整後超過多繳要課稅呢？

舉個例子，陳伯伯25歲開始工作到65歲退休，年資40年，一次領19萬8的40年...

總共是792萬以下就免稅

若是超過金額在792萬到1592萬之間那就要扣一半。

超過1592萬的話就要全數都扣。

假設：退休總額是1000萬

1000萬-792萬=104萬（退職所得），是要併入所得扣稅的。

如果選擇的是月領，一年在85.9萬以下是免稅，超過的部分一樣要課徵所得稅。

◎本文內容已獲 桑雅 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

利息 勞退 繳稅 退休金

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