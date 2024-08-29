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保單貸款被詐、母手術費付不出 她嘆父「怕折舊」不顧家窮頻換車

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友透露家中經濟狀況其實不太好，但爸爸還是堅持要常換新車。 示意圖／ingimage
一名網友透露家中經濟狀況其實不太好，但爸爸還是堅持要常換新車。 示意圖／ingimage

一個家庭的消費支出若沒有量力而為，很容易拖累全家人。一名網友抱怨家裡經濟狀況已經不好了，爸爸還常常換車，退休金都拿去繳各種貸款，連媽媽住院手術的錢都付不出來，爸爸還被詐騙100萬，這樣的狀況讓她覺得家裡負債一直在擴大。

原po在Dcard論壇以「家裡窮但五年換一次車」為題發文，他表示，小時候不知道家裡不富有，只知道爸爸很常換車，長大後才明白其實家裡經濟沒有很好。

爸爸已經退休，每個月領4萬元退休金，外加額外做的保全工作還有2萬多元，但這些錢都拿去繳以前的各種貸款。媽媽身體不好在家休養沒有工作，但前陣子的手術費用2萬多，爸爸也拿不出來，目前都是靠小孩的孝親費補貼家用。

原po表示，最近又聽到爸爸換新車感到很崩潰，因為家裡都已經沒錢了，原本的車子開了5年多，賣了30萬再付掉原本的剩餘貸款還有賺10幾萬，但新車卻又花了71萬，這樣算下來家裡又新增了60萬左右的車貸。

文章一出，網友留言建議「不要換車了，經濟都有困難一直增加負債，最後會壓垮自己」，原po也回說「我也是這樣認為，但爸爸主張之後不換車就一直折舊，之後有問題也要修車，賣也沒什麼錢，倒不如趁還有價值的時候換」。

其他人也直言「會窮真的不是沒有原因」、「保單貸款的錢還被詐騙」、「這種思維…換車不如換老爸」」、「要換也是換房啊」。還有人指出「車子一落地，交給你們就折舊了，你爸爸想法是錯誤的」、「車不是投資品，是消耗品，所以不是像股票一樣找一個停損點賣掉就損失比較少」。

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