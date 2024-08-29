領到薪水用「721法則」讓理財事半功倍！ 先強制儲蓄即便月光還有30％

神奇的「721法則」：利器讓你事半功倍

我們從下面這張圖可以看到，現金流從水龍頭流入家庭資產的蓄水池，這是我們的收入部分；蓄水池下方有一個現金的流出，這是我們的支出部分。

而我們的任務就是要控制蓄水池裡的流出，畢竟若不加以管理財富甚至有效節流的話，它就會慢慢流走...

這裡介紹神奇的「721法則」，是一般人都該掌握的消費模型。

它能夠控制如何讓錢流出後，得以過得幸福快樂，並且擁有持續的安全感。

在「721法則」中

7是消費支出帳戶

2是財富自由帳戶

1是應急資金帳戶

假設我每個月賺1萬元，我將70%的收入，也就是7,000元用於消費開支；20%的收入存進財富自由帳戶中，方便為未來預做準備；最後剩下10%則放在應急帳戶裡，以備不時之需。

為了實現這種最優配置模式，我們需要在發薪日或取得收益的那一刻，便先把其中的30%存進財富自由帳戶和應急資金帳戶中，然後這剩下的70%的資金，才是這個月能夠消費的金額。做過一遍之後你將會發現，神奇的事情發生了，因為任憑你再怎麼花用，都只是剛好把70%的錢花完，而這就是理財的逆向思維。

有人也許會好奇，既然要達到財富自由的最終目的，那麼可不可以直接把80%的錢存到財富自由帳戶和應急資金帳戶即可，這樣一來，每個月就只花20%的收入。 時報出版《逆貧致富：普通人從0到1的財富自由法則》，作者：子安

這樣當然是可行的，但你的生活品質便會因此受到影響，長此以往可能會影響你對財富計畫的堅持。

這就是人性，一旦你感受到的犧牲太多，那麼你對大局的執行力就會開始變弱。

我們會發現，很多理論雖然聽起來頗有道理，但在現實生活中卻很難實踐，原因就是平常人總是很難對抗人性的。

而「721法則」卻很容易實現，該法則在留存一定消費空間的前提下，有效幫助我們完成儲蓄，這樣一來，我們既能保持一定的消費，有努力向前的動力，又能在不知不覺間完成財富累積，理性配置自身收入。

（本文摘自時報出版《逆貧致富：普通人從0到1的財富自由法則》，作者：子安）