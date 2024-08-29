《「我是有錢人」迷思749》開戶容易解戶難？沒加入電子支付會員 他結清媽媽生前儲值金得倒貼

最近一位網友，跟筆者分享了一個有關電子支付上的故事。話說這位網友剛過世不久的媽媽，生前申請加入了多家電子支付業者，所推出的關於「儲值」帳戶會員。

這些業者，有不少是一般商家所發的儲值卡，但是，也包括了I開頭的、P開頭的，還有悠遊卡公司等大型業者。但問題來了，當這位網友，要幫他媽媽「結清」儲值帳戶裡的餘額時，卻發生了很荒謬的事。

因為這些業者要求這位網友，必須依照該公司的「儲值帳戶餘額繼承」規定，備妥「被繼承者死亡證明影本/含死亡記事之除戶證明影本擇一」，以及「申請人的身分證影本+指定領取款項銀行帳戶影本」，再列印「繼承人暨委託申請書」並親自填寫，以及簽名之後，郵寄（該公司建議最好採取「掛號」方式）回電子支付業者辦理。

根據他的計算，申請書2頁，列印費用是6元；影印除戶證明一張是3元；影印自己的身分證及銀行帳戶，應該1張可以搞定3元。以上光是影印成本，就要12元。再加上國內掛號費用是29元，光是郵寄相關文件回電子支付總公司的費用，總計是41元。

沒加入會員還要倒貼錢

等電子支付公司確定要退款時，由於網友並不是該公司的會員，還要負擔30元的匯費。41元加30元後就是71元。但是，他媽媽電子支付帳戶裡，就只剩下68元。等於這位想要結清他媽媽戶頭裡錢的網友，還要倒貼3元。

除非這位網友，也加入這家電子支付公司成為會員，才能夠省下這30元的匯費。然而，這位已經一肚子火氣的網友，哪裡還肯加入這種「開戶容易，解戶難」的公司，並成為其儲值帳戶的會員？因為，就算省下匯款的費用，他也只不過拿到媽媽27元的「遺產」而已。

當然，進一步分析以上的「解戶」成本。匯款費用也許不是電子支付業者收取的，這筆費用也許真的無法免除。只不過，業者選用這種最老掉牙的「傳遞證明文件」的方式（紙本＋掛號），恐怕是非常值得商榷及改進之處。

業者流程落伍不便民

因為首先，僅管牽涉到金錢的事，必須在「安全」與「便利性」之間，取得一個平衡。但是，在現今可以線上開戶、線上投保、線上認證身份之際，居然最領先潮流、使用最新科技的電子支付業者，還是用這麼落伍與不便民的方式，要求民眾「只能選擇『紙本＋掛號』的遞送證明文件」方式？

其次，這種老式的「紙本＋掛號」的方式，也完全不符合現階段的「環保」與「節能」的新時代潮流。因為根據聯合國永續發展目標的理念來看，不採用紙本，可以「減少紙張」，而不採用郵寄方式，也能夠「減少碳足跡」。

再者，也是最重要的是：僅管會員選擇「永遠不解除帳戶」，電子支付業者依法，也不能「私吞」這筆「小錢」，只能另外提存在專門的帳戶裡。但是別忘了，電子支付儲值功能的使用者，多半是小額使用者。簡單來說，就是社會中下層、資產不多，可能因為信用不佳，連信用卡都申請不到的市井小民。

也許對有錢人來說，電子支付儲值帳戶裡的錢，根本就是微不足道的「蠅頭小錢」；但是對於很多沒有能力申請信用卡，幾乎是「無產階級」的市井小民來說，任何小錢都是錢，怎麼能夠因為金額小，就無視於這群人的權益？如此忽視客戶一分一毫金錢的電子支付業者，還能稱自己是「金融服務業」嗎？

儲值帳戶未訂統一準則

關於這位網友的問題，筆者也實際打電話，詢問了金管會銀行局裡，負責電子支付業務的官員。對方向筆者表示，目前各金融機構，對於低於3萬元的繼承存款，已採取「不須全體繼承人人均要全數到場會同處理」的便民方式。只是，金融機構有非常多實體分行，可以方便民眾親自前往辦理。至於這種新世代的虛擬帳戶，卻完全沒有任何便利的分行，得以解決以上所提到網友的困擾。

且據這位官員表示，由於電子支付儲值的帳戶，目前尚未訂有統一的規則。所以，各家業者目前，是有權利訂定自己的處理辦法。所以，如果業者遇到相關困難，也可透過金管會的申訴管道，以尋求進一步的協助。

然而，這位網友極其無奈地表示，自己平日工作已經非常繁忙了，為了幾個金額加總起來，不過數百元的儲值帳戶，要耗去非常多的時間、精力與一定成本，「我才沒有那個美國時間，去跟這些大財團周旋」，他說。

這位網友更無奈且打趣地說：國內電子支付業者的這種做法，就只是逼使他把錢，永遠掛在電子支付帳上，並且讓他買一個，用電子支付來「遙祭老媽」的「懷念」。

開戶難解戶更難

所以，他說他最近遇到朋友，都會跟他們分享他老媽的故事，並且極力建議他們，千萬不要把錢，輕易儲值到電支帳戶裡去。因為，他就是一個活脫脫的「開戶容易，解戶難」的案例。

值得讀者特別留意的是：這種電子支付儲值，與一般的電子支付業務並不相同。電子支付總共有兩種方式，一種是綁定信用卡；另一種則是綁定銀行帳戶。

其中的前者（綁定信用卡）時，使用者只有在真正消費時，才開始刷卡消費，就跟刷實體信用卡的意思，是一樣的。但其優點是：可以避免持卡人用實體信用卡付帳，而信用卡遭到盜刷及側錄。

至於後者（綁定銀行帳戶）時，錢會先由使用者的銀行帳戶，撥一筆金額到電子支付帳戶中進行「儲值」，日後實際消費時，再由電子支付的儲值帳戶中進行扣款。

電子支付使用方式分兩種

其實這部分，也還可區為兩種：一種是電支業者，直接由客戶的帳戶裡，扣除當下的消費金額；另外一種，則是將客戶銀行帳戶裡的錢，儲值到電支業者的帳戶（可以帳戶直接儲值、透過相關機構例如便利商店現金儲值，或是接受業者轉帳到客戶的電支帳戶等等。現在的統一發票中獎後，民眾也可以預先設定，將獎金直接入電支帳戶中）。

其中，由帳戶直接扣款，是很方便的方式。只是消費者在對帳時，需要自行多花點心思進行查核。因為，其銀行帳戶裡，只會出現某某電支業者扣款訊息，並沒有真實的消費明細。有需要的民眾，必須自行向電支業者複查。此外，對於習慣使用紙本存摺的民眾來說，還有一個不方便，那就是存摺可能沒多久，就要更換了。

至於使用電子支付的儲值帳戶好處（將客戶銀行帳戶裡的錢，儲值到電支業者的帳戶，也就是本文所提到的案例），就是能做好適切的財務管理。舉例來說，可以建立一個每月固定金額的生活費專戶。且使用的會員，也能享有電子支付業者的更多回饋。

正因為電子支付業者，希望民眾多多使用此一儲值功能。所以，多半推出許多「加入會員，每筆消費滿一定金額，就多送福利點數」的促銷活動，以吸引了不少貪圖小便宜的婆婆媽媽們申請。然而，可能讓她們萬萬沒想到的事：自己的一時方便，卻成為後代子孫「處理起來不划算，不處理也不甘心」的難辦之事。

不用的帳戶盡快結清

不過，由此網友的案例，也讓筆者陷入深深的思索。由於金融帳戶，要由他人解除的過程非常複雜與麻煩，所以，筆者真的建議民眾，就算自己年紀不大，很少用的帳戶，真的早早自己結清的好。

因為首先，不要以為自己的錢存在銀行，銀行就會定期計算利息給存戶。除了少數網路銀行的計息金額，是以「一元」開始外，非常多銀行的起息點，已經提高到「百元」。

其次，當銀行帳戶久久不用時，就有可能被列為「非活躍或休眠帳戶」，存戶將無法進行任何交易，包括存款、提款及轉帳；甚至，還會被收取額外的管理費用。所以，就算目前市場利率不高，真的也非常不建議民眾把錢，擺在完全沒有用的任何不常用的帳戶之中。