新制補助看過來 減輕失能長輩照顧負擔就靠「長照四包錢」

四項新制補助

中華民國家庭照顧者關懷總會將衛福部在「長照2.0」中所推出的四項新制補助，簡化包裝成容易記住的「長照四包錢」，包含「照顧及專業服務」、「交通接送服務」、「輔具服務及居家無障礙環境改善服務」、「喘息服務」等四大項失能給付服務。

一、照顧服務及專業服務

依失能程度二至八級，每月約可補助一萬元至三萬六千元（自負額最高16%），等於只需要花一千六百元至六千元間，就可使用居家服務、日間照顧等「照顧服務」，或居家復健、居家營養等「專業服務」項目。

照服員到家裡幫忙服務洗澡、陪伴、煮飯等，或者送到日照中心，類似孩子白天到學校上學，晚上接回家的概念。也有家庭托顧，就是把長輩送到托雇員家中，類似保母的概念。

（本文出自《熟齡生活齊步走》) 另外在專業服務部分，可以申請專業醫事人員到家中，訓練長輩自理能力，或者是訓練照顧者的照顧技巧，例如：職能治療師、營養師、物理治療師，甚至是心理諮商師等。

通常專業服務是為了讓長輩可以學習自主生活，透過短時間密集地提供長輩、照顧者專業的指導服務，訓練主要照顧者的照顧技巧，或是長輩獨立自主生活為目的。專業服務一個訓練項目每週最多一次，總數不超過十二次，而且會在六個月內完成訓練。

二、交通接送服務

失能第四級以上者，依交通遠近，每月補助一千六百八十元至二千四百元不等（自負額最高30%）。交通接送服務提供長輩往返長照機構、醫療院所，讓長輩可以輕鬆就醫、復健、治療。就是我們常在街頭巷尾看到的長照專車，通常可以方便長輩的輪椅上下車，針對就醫相關需求接送。

不過，若要前往日照中心或者失智據點上課，一般不鼓勵占用資源，但可以請照服員陪伴長輩搭乘大眾交通工具，同樣也能達到接送目的，更能讓長輩接觸人群。

三、輔具服務及居家無障礙環境改善服務

每三年補助最高四萬元（自負額最高30%）。無論是租借、購買輔具，像是：助行器、拐杖、輪椅、移位腰帶、居家用照顧床，都可以使用這項長照服務。只要長輩符合長照資格，經照顧管理員評估有輔具需求，完成輔具評估報告書後，就可以到藥局、醫材單位等相關機構去租賃、購買輔具。

另外，如果是長照特約機構，還有代償墊付機制。也就是說，在租賃、購買的當下，只需要支付「部分負擔金額」，補助金是由特約單位去向政府請款。如果想要改善家中的無障礙設施，如：可動式扶手、固定式斜坡道、防滑措施，也可以申請這項服務。但是也要確認一下評定下來的金額夠不夠支付。

還有特別提醒，改善無障礙設施目前只針對「自有家」才能申請，如果住家目前為租屋就沒有辦法申請。

若補助金額不夠，可以到每個縣市設置的輔具資源中心去找二手輔具，不但同樣相當好用，有時候可能還會有電動床等設備可以借用。如果想要把已不需要的輔具捐贈至輔具資源中心，經專員評估後通常都能被接受。所以輔具不一定要全部買新的，因為可能會隨著被照顧者的身體狀況需要替換，善用這些資源會更經濟實用。

四、喘息服務

每年每人最高補助四萬八千五百一十元（自負額最高16%），可使用於居家喘息、機構喘息、日間照顧中心喘息、小規模多機能（夜間臨托）、巷弄長照站臨托等五項喘息服務。喘息服務基本上就是希望提供主要照顧者有喘息空間，由機構、照護員提供短期照顧，讓家中照顧者可以休息。而每一種喘息服務都有不同的計費方式。

以上內容都是概述，每個家庭、每位被照顧者，都有各自不同的需求，與不同的家庭情況，有需要的人可以致電1966詢問詳情。

我發現許多晚輩對於申請長照的態度不是很積極，也許是對政策不理解，或是沒空研究有哪些資源可申請。但當長輩超過65歲，身體開始衰弱，或有憂鬱傾向出現，就可以試著找尋住家附近的巷弄服務站，鼓勵長輩多出門去上課，就能 延緩老化，不一定要等到不能自理才申請長照服務。

我想要提醒大家，長期照顧對任何人來說都是很大的壓力，照顧者與被照顧者都要學會找資源。因為擔心長輩外出發生意外，就不讓長輩出門，這真的是下下之策，因為政府有很多長照資源，只要打通電話就能申請，就算不住在同一個縣市，也能幫忙申請。

擔心長輩沒人陪，可以找離家近的日照中心等等，甚至不需要您親自接送，長照車或照服員都可以幫忙接送或照顧。

在我們失智社區服務據點就有一位獨居長輩，由照服員接送到據點上課。為人子女，真的不能一句「擔心長輩跌倒」，就不讓長輩出門，這真的太荒謬了。

孤單需要人陪伴，也是基本人權，積極為長輩安排生活，是我們子女應該做的。若長輩不懂得怎麼申請，且我們不能隨時在長輩身邊照顧陪伴，只要打1966，就能讓照顧者輕鬆一點，更讓長輩有多一點的照顧。

（本文出自《熟齡生活齊步走》作者：王淑芳（嫚嬣）)