善用政府長照資源 當個聰明的照顧者與被照顧者

奇異果阿公與亮晶晶阿嬤記得2016年三重愛笑俱樂部一成立，亮晶晶阿嬤與奇異果阿公幾乎每個星期一都從南港搭一個小時的車，來三重綜合體育場團練，即便是冬天 的寒流、夏天的豔陽也沒能阻礙他們，依然準時到達，只為了跟我們一起練習愛笑瑜伽。

亮晶晶是一位非常害羞而且傳統的阿嬤，雖然因為腦瘤開刀，造成一眼失明，但這完全不影響她美麗自信的笑容，每天早上她也都在社區裡跟鄰居一起運動。每當團練愛笑瑜伽時，她都會主動帶領其他老寶貝，一起拍手高喊「Ho Ho Ha Ha Ha」，雙手舉高大笑出來，甚至開心的跳起來。儘管已經78歲，又曾經生過重病，她依然能跳得這麼高，真的令人驚訝。

與她一同前來的奇異果阿公也高齡85歲，因為脊椎側彎，行動略微不便，學會使用健走杖之後，走路便穩定多了。阿公最喜歡唱歌，每次團練大家都會讓阿公表演一首歌，他的歌聲相當宏亮，連路人都會特地停下來聆聽。他們夫妻可說是我們俱樂部的高齡模範生，任何活動都不錯過，積極參與。

有一年俱樂部週年慶活動，大家還吃到亮晶晶阿嬤親自在家裡蒸好再帶來的油飯，看著兩位行 動不便的長輩滿滿的熱情，覺得特別感動，油飯也更好吃了。 自從亮晶晶阿嬤生病後，家中買菜進廚房等工作都由奇異果阿公承接起來。

（本文出自《熟齡生活齊步走》) 我很佩服阿公，他走路不方便，竟然還能騎腳踏車去買菜，重新學煮 飯，給親愛的老婆吃，愛的力量真大。無奈好景不常，Covid-19 來襲，亮晶晶阿嬤染疫離世了，我們都沒機會送她，只能透過LINE聯絡奇異果阿公。

為了鼓勵他快振作起來，我請他開群組通話，唱歌給大家聽，大家一樣給他拍拍手。他好棒！他真的做到了。終撐過疫情，大家陸續回到據點上課，唯獨沒見到奇異果阿公，原來自從於亮晶晶阿嬤離世之後，家人擔心他一個人會走失或跌倒，加上子女都要上班，沒人陪阿公，就不讓阿公自己出門。他成天只能一個人在家裡度過，活動的空間就只有客廳到房間。

奇異果阿公打電話給我，說他小腿好緊繃，很不舒服，看醫生也沒用，他好想出去走走，每天都待在家裡好難受，像是被關起來一樣。他用健走杖一樣能行走，但是子女就是不准他出門，他好無奈，當下我真的好想去一趟南港，帶奇異果阿公到家附近走走。

沒時間陪家中長輩？讓「長照2.0」來幫您

我很想問，難道把長輩關在家，長輩就不會跌倒嗎？像奇異果阿公這樣，沒人做伴又不能出門的日子，要怎麼熬下去？如果沒家人陪伴就不能出門，一天走不到兩千步，肌少症與衰弱絕對是可預測的。其實晚輩工作忙碌，白天無法陪伴照顧，可以透過政府的「長照 2.0」政策尋求幫忙照顧呀！

根據行政院官網介紹，為因應未來龐大的長照需求，並減輕家庭照顧沉重的負擔，政府自2017年起推動「長期照顧十年計畫2.0」（簡稱「長照 2.0」），除了 增加長照預算，積極布建居家式、社區式及住宿式服務外，並同步推動長照給付、支付新制，以及社區整體照顧服務體系（長照ABC），致力保障照顧服務員薪資待 遇以充實長照人力、提升失智症服務涵蓋率，並持續推動預防及延緩失能照顧、強化失智症照顧量能及整合居家醫療等服務，廣泛照顧不同長照需求的民眾。

除了在第一章的〈提早開始退休規劃〉中已介紹過的社區整體照顧服務體系 （長照ABC）外，「長照 2.0」也擴大了服務對象與項目。但最重要的還是要讓家 屬、長輩找得到、容易找，於是衛福部於全國22個縣市，成立「長期照顧管 理中心」及其分站，提供單一窗口，受理申請、需求評估，並協助家屬擬訂照顧計畫等業務。

而最簡單、快速的聯絡方式，就是撥打「1966長照服務專線」，由 各縣市聯絡窗口受理需求後，長期照顧管理中心將派「長照個案管理師」到家進 行評估，依需求提供量身定做長照服務。

我誠心建議，大家一定要好好利用「1966長照服務專線」，像奇異果阿公生 活自理都沒問題，只是走路比較不方便，出門需要人陪的狀況，只要撥打長照專線1966，長照個案管理師（個管師）就會安排時間到家中訪問，確認長輩的失 能等級，協助將「長照四包錢」分配好，不出半個月，就能獲得立即的幫助。例如：照服員、專業醫療人員居家服務，修繕單位、輔具補助申請、長照車安排、 社區長照資源提供等服務。

根據我曾經幫忙長輩處理的經驗，最快當天就能馬上取得聯繫，一週以內就能獲得幫助，真的非常快速。至於需要符合哪些標準才能獲得相關服務？一般來說，長期照顧超過六個月，或者預期可能會需要照顧，都可以撥1966詢問。

譬如說長輩目前住院，預期出院後會需要被照顧，就可以在準備出院前打電話給長照專線做評估，並與醫院的出院準備作連結。

除了我自己曾經幫公公安排過，我的廣播節目聽友王小姐，也是父親還在醫院時，就接受我的建議打了長照專線；父親回到家之後，馬上就有人來接手照顧，甚至安排家中的無障礙空間裝設，一切安排妥當後，王小姐很就銷假回去上班了。

所以，申請長照的時機很重要，預估需要長照需求就儘快先打電話申請。只要符合資格，就可以申請長照服務，而且陪伴長輩出遊，也是長照服務中可以申請的項目。為了防止濫用，也設有相關審核機制。

另外提醒，照服員來家裡照顧被照顧對象，可能會幫忙洗澡、洗衣服、做飯，但是如果有同住家人，不能將家裡所有衣服都交給照服員，做飯也不是為全家人，資源還是要留給最需要的人。

（本文出自《熟齡生活齊步走》作者：王淑芳（嫚嬣）)