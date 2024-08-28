提早開始規畫 50歲即將面臨退休的您「這些功課」跟上進度了嗎？

「黛安芬小姐」已經在公司服務了二十三年，正準備退休。最近女兒即將結婚，她說著：「今年嫁一個，明年再嫁一個，責任就完結了，終於可以快樂的過日子了。」

現在的她，除了每天都會找時間上健身房運動，排休時間也幾乎都貢獻給志工訓練與養老院的愛心活動。她的身材與體力都不輸給年輕人，那天養老院連續兩場的娛老行程，忙完已經快五點了，晚餐後她又來協會據點和大家聊天，說待會要去洗頭打理一下，凌晨兩點就要前往機場，未來女婿與女兒要帶她到沖繩旅遊五天。

她說旅遊回來後，接下來等真的退休，就要回娘家好好照顧爸爸媽媽，如前文化部長龍應台所說：「不能再等了，把時間留給最需要的人。」

（本文出自《熟齡生活齊步走》) 相較於其他人，相信黛安芬小姐的退休人生顯得相當樂活幸福。除了思考自己退休後的人生下半場生活，在您的人生計劃裡，也有「照顧父母」的時程表嗎？ 如果您即將步入知天命的50歲，相信父母至少也都接近或超過70歲了吧！

面對人生的下半場，一場與疾病的對抗賽即將開始，除了要顧好隨著年齡邁過健康高峰的自己，還要照顧年邁的父母；如果子女也還尚未獨立自主，夾心餅乾的辛苦，我們都能感同身受。

迎接超高齡社會與父母高齡疾病的照護需求

根據國家發展委員會的人口推估報告，台灣已於二○一八年步入高齡社會（高齡人口14%），預估到了二○二五年將進入高齡人口達20%的「超高齡社會」，屆時光是65歲以上的糖尿病人數可能就有近百萬人。

而從衛生福利部二○一五年統計的結果顯示，60-79歲是中風發生率最高的年齡層（40.7、48.5 ／每十萬人），而65歲國民，高血壓盛行率更高達56.6%。

60歲以上不分男女每五人就有一位有糖尿病，糖尿病患平均年齡接近62歲。

除了上述這些需長期對抗的文明病，還有長年盤據國人死亡主因榜首的癌症，也不容忽視。財團法人保險事業發展中心的統計資料顯示，國人癌症的發生年齡，從45歲開始快速增加，直到80歲才開始緩和降下。從性別來看：男性從50歲開始都維持高峰期；女性特別是45-55歲這段時間，得到乳癌的機率最高；的確，許多疾病罹患率都與年紀成正比。

至於也好發於長輩的失智症，依衛福部二○一一年委託台灣失智症協會進行的失智症流行病學調查結果顯示，輕微認知障礙者佔65歲以上的高齡人口17.99%； 失智症佔7.54%（包括極輕度失智症3.08%， 輕度以上失智症4.46%）。也就是說， 65歲以上的高齡人口約每十三人即有一位失智者，而80歲以上則約每五人即有一位失智者。

如果您的雙親為這些病症所苦，相信身為照護者的您，無論是財務、體力，甚至精神的磨耗都是非常大的。上述的疾病，未來都極有可能發生在您我的身邊，因此我時常這樣提醒我自己和周遭的親友們：

•對這些常見疾病的照顧與預防，已經有概念了嗎？ •糖尿病飲食，高血壓、高血脂控制與癌症篩檢，健康檢查都記得做了嗎？ •長輩經常說身體不適，能幫忙找對科看對醫師嗎？ •如果長輩不幸失能或失智了，該怎麼照顧呢？

這些問題，不只是我個人，也是大家必須要趕緊跟上進度的功課。面對疾病，絕對不只是靠看醫師、吃藥、打針而已，尤其飲食習慣的改變，以及復健進度是否落實，將會是身體能不能康復的關鍵。

一般人可能都會先想到幫父母找外籍看護，或是以為把長輩送到養老院就能解決一切，但現實往往不如盤算中那麼理想與順利。我在由我們新北市愛笑瑜伽協會所經營的失智社區服務據點中，便時常見到長輩不願意去醫院做檢查，也不希望子女將自己送到安養中心的例子。

但往往拖到長輩的病情惡化後，照護的沉重負擔就壓在這些尚未或屆齡退休，早已沒有年輕巔峰期好體力的子女身上。

考量多數長輩希望在熟悉的環境中生活，並且渴望子女的陪伴，從目前的台灣老化速度與長照規劃來看，居家老化還是最可行的方法。雖然照顧的責任還是會回到家庭，但依據政府長照2.0的規劃，建構社區整體照顧服務體系（長照ABC，A級：社區整合型服務中心、B級：複合型服務中心，含「一國中學區一日照中心」、C級：巷弄長照站）已逐漸上路，也是最符合長輩需求的情況。

台灣正面臨少子化巨浪的席捲，應思考未來誰會照顧我們？

我們也要思考一個問題：台灣雖然有讓世界各國稱羨的健保制度，許多疾病都有醫療給付，但台灣已面臨少子化，加上經歷經濟奇蹟時，大幅度成長的高峰期早已過去，政府的財政壓力劇增，連各種年金給付都可能直接縮水，50歲的您，該如何做好準備？ 難道只是存夠一筆資金，就能安心退休嗎？是否該為自己建立好被動收入，讓本金帶來正循環的金流，真正讓自己在財務上高枕無憂呢？

況且，照顧了父母，誰來照顧我們呢？ 其實現在大多數的長輩都擁有基本的房地產與退休金，除了身體狀況，大多數不需要我們過於擔心。但在台灣目前的困境中，最險峻的還是少子化問題。

如果您現在剛好在半百之際，二十年之後就會來到70歲，要認清自己將可能成為第一代「真正面臨沒有家庭照顧的老人」，住到養老機構的機率會比現在高出更多，並且需要依靠自己來照顧自己，畢竟，少子化就是從這個世代開始的。

所以趁現在把時間多花一些在健康上吧！ 好好顧好自己的健康，並多關心長照的相關制度、政策、建設與規劃，提早為退休生活做好準備。

（本文出自《熟齡生活齊步走》作者：王淑芳（嫚嬣）)