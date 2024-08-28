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一位小孩的教育基金平均需481萬！ 中位數家庭薪資：若生兩個夫妻要不吃不喝9年才有辦法
引述媒體報導：依據保誠人壽調查，每位子女的教育準備金平均需要481萬元。如果每對父母真的要為每個子女備足481萬教育基金，恐怕會是一般人無法承受的重擔。
依據行政院主計總處的統計，台灣受雇員工全年平均薪資大約69.3萬元、總薪資中位數大約51.8萬元；以縣市區分，薪資中位數最高的新竹市大約82.1萬元，版主的故鄉「雲林」薪資中位數僅約48.4萬元。這樣的薪資水準要備足481萬，恐怕會很吃力。
如果每個子女都需要481萬教育金，版主有兩個小孩，那就需要962萬教育金，以版主的家庭收入狀況，要6、7年不吃不喝才有辦法攢足這筆錢。
如果以薪資中位數（51.8萬）乘以2計算（夫妻兩人），也要約9年不吃不喝才有辦法存下962萬元。
如果還要買房、買車、再加上其他生活開銷，這日子恐怕會過得十分吃力。
版主有些親友非常願意在小孩身上花大錢，各式才藝、各種昂貴套書，砸錢毫不手軟；而版主對於兩個小孩，卻是沒有花太多錢。目前為止，女兒「主動」要求上舞蹈課、兒子「主動」要求上圍棋課，一週一堂課，這是版主讓孩子們唯一學習的課後才藝，因為孩子們「主動要求」，版主欣然同意。
前幾天版主兒子說：同學笑我英文很差。版主心裡也挺兩難的，如果凡事都要和別人比較，恐怕比較的是父母的財力，而不是孩子們的學習能力。版主的家庭年收入，不足以和富裕家庭進行財力競賽，每一分錢都必須花在刀口上。尤其版主期待著退休後能搬回雲林，重新置產又是一大筆開支，現在就得慢慢存錢，一分一毫都不能亂揮霍。
版主覺得，砸錢未必能培養出優秀小孩、優秀小孩未必需要砸大錢。管它962萬或481萬的教育金，孩子們還小，先無憂無慮過完童年吧。
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