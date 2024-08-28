每月省3千元很難…省1塊錢才是真正賺1塊錢！ 專家：從平時生活找到替代方法

養成存錢原子好習慣：每天省下100元就好

據人力銀行的最新調查顯示，39歲（含）以下的勞工衡量目前每月財務狀況，39.2%屬於「出現財務赤字」。

年輕人想要存錢，總是說起來容易做起來難？

許多人把儲蓄當成理財的第一步，要先有第一筆資金，才有可能開始錢滾錢。

但其實小資想變有錢最大的敵人，卻是生活中改不掉超額花費的壞習慣。

幸運的是，行為改變大師、暢銷書《原子習慣》（Atomic Habits）的作者詹姆斯・克利爾（James Clear）對於存錢也有些建議。

對他來說，關鍵思維是把養成儲蓄的好習慣，想像成是「給未來的自己更多錢」。

大家要知道台灣前首富王永慶，曾經説過一句經典名言：

「賺一塊錢不算賺，省一塊錢才是真正賺一塊錢」

想要變有錢的第一歩，就是想辦法每天多存100元下來，一個月存下3000元開始，妳一定會想，如何才能每天省下100元了，一個月3000元？其實一點也不難。

從生活中開始省錢 ，養成每天省下100元的原子好習慣。

以我助理來説她每天中午，都會買珍珠奶茶一杯40-50元，每月會買三件衣服大約1500-2000元，加上每週跟朋友聚餐花費300-500元，我問她説妳覺得可以從那邊省下錢來了？

她想了想每天戒掉手搖飲料，每月少買一件衣服，每月少吃二次大餐，這樣算一算大約就可以省下3000元了。

而另一個同事省錢的方法，從每週做臉一次800元下手改成雙週一次。

原本每週跟男友看電影花費500-600元改成租DVD在家看，原本常搭計程車，現在天天乖乖搭捷運，這樣算算大概也有3000元。

每天多存100元每月省下3000元並不是要你過苦行僧清苦的日子，而是希望你可以從平時的生活中，找到一些更省錢的替代方法，讓你開始養成將每一塊錢都好好運用，對花錢更有計劃及思考。

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