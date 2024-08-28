不信星座…性格只被出生日期決定有科學根據？ 作家：相信謎團才禁得起無奈的人生
不信星座的人，第一次算星盤的感想是？
我完全不懂星座，都快35歲了，依然搞不懂上升、風向、太陽星座什麼的。
我心中一直有個疑惑：一個人的性格，怎麼能被出生日期決定？有什麼科學根據嗎？
也因為這樣的信念，諸如八字、人類圖、馬雅曆、能量場之類比較玄的東西，一直敬而遠之。
最近，朋友文森替我做了一次命盤分析。當然是免費的，我怎麼可能自己掏錢買一個自己都不相信的東西？
兩小時的對談，我們談了事業、家庭、金錢，還有更深層迷惘、缺乏動力的狀態。文森幫我梳理很多問題，也給了我一個立即可努力的方向。
欸！等等！這不是就是我今年去考的SCPC職涯諮詢師在做的事嗎？梳理問題、探索方法、引導行動，只是我完全集中在職涯議題而已！
原來，這是一次「人生諮詢」，星座只是一個開話題的工具而已。
我還是覺得星座沒有科學根據，但是那重要嗎？
透過星座，我們有機會療癒心裡更幽暗、更柔軟的地方，鼓起勇氣在荒謬的世界裡，繼續負重前行。
就像芙莉蓮所說：「人們需要相信無解的謎團，才禁得起無奈的人生。」
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