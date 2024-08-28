開大錢認真出國進修…上課同學有年輕二代「不干我事」樣！ 她感觸：每個人花期都不一樣

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聯合新聞網／ 菲女狼
示意圖。來源／ingimage
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菲出國進修戰略定位課程，參加的多半是企業高管與創業家，鮮少像菲這樣的小上班族自費上課的。

一個有趣的現象，現場不少創業家的年輕二代，是被父母押著一起來的。

只見老子、老母上課上得極其認真，振筆疾書做筆記，生怕漏了任何一個重要資訊。小子則是一派不干我事的輕鬆悠閒。

這讓菲回想起自己學生時代也是滿混的，不管媽媽怎麼耳提面命要用功讀書，菲不是上課晃神，就是專心剪頭髮分叉。等到進入職場才驚覺不足，一路上不斷地進修再進修。

我想，有些東西需要點時間才能熟成，有些人需要點歷練才能開悟。每個人的花期都不一樣。是花，總會開的。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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