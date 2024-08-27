遊台中不過夜、沒大餐花6000 他驚喊：月薪3、4萬怎麼約會？

一名網友近日在臉書發文分享，自己和女朋友去台中一日遊，明明沒吃什麼大餐、沒住宿也沒有買禮物，算一算卻花了六千塊，龐大的消費金額讓他忍不住問，如果是月薪3、4萬的人要怎麼約會？文章發布後就有網友在底下留言：「這樣你知道為什麼這麼多人選擇單身了嗎？」

網友在臉書社團「匿名3公社」發文表示，自己上週帶女友去台中麗寶樂園玩，遊樂園門票經比價後花了1398元，開車的油資1500元，兩人吃了兩餐也不是大餐共1500元，買了些小東西花了1000元，星巴克兩杯330元，停車費等等雜支共300元。上述購買細項零零總總加起來居然破6000元，他驚訝表示「如果住個宿，隔天再加碼台中旅行，不就破萬了」，同時原PO補充自己覺得通常都出遠門了就會選擇過夜，但約會一次就破萬，好奇月薪3、4萬的人怎麽約會。

他表示自己月薪扣掉前妻、小孩贍養費每月剩3萬，但好在自己擅長理財，所以被動收入股息有60萬，年收破百萬。原PO提到雖然這次旅行開銷能輕鬆應付，但高收入的他花起來都有感了，如果是月薪3、4萬的人，可能約一趟當月就要吃泡麵，假設女友想吃大餐或希望買個上千元小禮物，他算一算直呼「當月不就要欠卡債了」。

貼文曝光後網友討論熱烈，「你出錢女伴不用嗎」、「AA制」、「沒錢就不要交女朋友，省起來就都不用花」、「所以我都不敢交女友啊」、「不要約會啊，那麼簡單的問題」、「所以我選擇單身」。但也有網友驚訝他的被動收入那麼高，懷疑他是「假抱怨、真炫富」。