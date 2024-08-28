童年躲黑道討債…台灣產業創生平台董座黃日燦 「降級」填台大法律系為第一志願

幾年前，媒體有篇文章報導黃日燦少年家貧的故事，身邊友人才恍然大悟，原來黃日燦小時候是這樣辛苦長大的。黃日燦從不提童年往事，但他很喜歡到君品酒店頤宮用餐。

童年躲黑道討債

每次用完餐走出來，往右轉就是承德路與長安西路交會處，就是他出生的地方，也是當年台北最熱鬧繁雜的圓環小吃一帶，他若往巷口大喊一聲，可能還會有不少兒時舊識探出頭來回應。

一九五二年出生的黃日燦，成長於台北當時最熱鬧的大稻埕圓環小吃攤商區，是老台北人記憶中半世紀前最繁華熱鬧的地帶。但這個熱鬧繁華的商業區卻從來不是黃日燦成長時的安全港灣，從他有記憶以來，躲債、黑道上門討債即是他的童年日常。

黃日燦曾經感嘆地說：「三級貧戶不窮，至少還有家、有地，政府還會給錢，但都市裡做生意失敗的人沒人理，比三級貧戶更窮，連房子都沒有，政府也不會給你錢。」

（本文出自《黃日燦傳》) 他的童年，因為父親替人作保被連累，有時債主半夜上門，為了躲債，他們得連夜搬家。經濟好一點時，又再搬回圓環地區經營水電行，有時租屋住在店後面違建的天井內，有時則搬到巷弄裡的窄屋。

雖然黃日燦從小到大都拿第一名，在他求學的歲月裡，家裡經常沒有一張書桌可以讓他念書。他總是一邊幫忙看店，一邊設法專心讀書，身邊不是債主上門大聲嚷嚷，就是親戚吵鬧不休，甚至是黑道上門，拿刀插在桌子上威脅，但他也因此培養出可以不受任何外界吵雜干擾的專注力。智商過人，但比別人更努力。

十歲的孩子應該是向父母吵著討要玩具的年紀，但從小學三年級開始，他就靠自己的努力，沒有再跟家裡拿過一塊錢。

艾薩克森說：「領導沒有公式。」他在為賈伯斯、愛因斯坦寫傳記之後發現，「他們雖然不曾因謙卑而為人稱道，但事實上，內心深處卻不乏謙卑。」人事無常，窮人最能體會。

成長過程的驚濤駭浪，讓黃日燦在時間與風險的面前，格外敏感謙卑，他總是抓緊今日的任何機會努力學習，並隨時警惕明日可能到來的危機，因此成就他在律師生涯及擔任企業策士時，總是比別人多想一步，比別人多走快一大步。

智商高人一等卻堅持「降級」

他也是一個智商超過一六○的天才，從小卻沒有好的環境與家人支持，讓他得以在呵護下，盡情發揮天分。

他必須分心去力抗貧困環境，想要吃一碗小吃攤的滷肉飯，都得靠自己去努力，但他從來不拿生活困苦做藉口，他靠自己摸索，快速成長，在擠出來的有限時間裡，發展出獨特的學習訣竅與適應環境的能力，從初中到大學，成為師生眼中永遠拿第一名的不敗傳奇。

黃日燦的高中同學說：「黃日燦很聰明，但他不是那種book smart，死讀書而已，他是street smart，人情世故、市井小民、人生百態，人心的細緻幽微之處，他都很清楚。」

也正是從小培養出凡事盡人事才有機會向上的認真態度；聽天命才能抱持希望活下去的樂觀特質，磨塑出成年後，各種排山倒海的疑難雜症都難不倒他，黃日燦感慨地引用了一句話說：「吾少也賤，故多能鄙事。」

許多青少年時期的同學好友都不解，在多數人懵懵懂懂的青少年階段，連填大學志願都還摸不清楚自己的志向、只能讓分數高低決定未來科系時，為什麼黃日燦就一心一意堅定律師職志？即使他大學聯考分數拿到全國社會組丁組第二名，他還是堅持「降級」填台大法律系為第一志願。

黃日燦的回答是：「為了公平正義。因為透過法律工具，可以改變社會。」這個公平正義的背後，有其童年時遭遇的辛酸。在回顧自己的成長過程時，黃日燦說：「我完全同意：千金難買少年貧。」

（本文出自《黃日燦傳》作者：黃日燦,楊倩蓉)