「薪水」是找工作中最不重要的條件！ 職場過來人：你提供什麼價值、能解決什麼問題？

「金錢會追逐價值。當你為人們的生活加值，他們的錢就會追著你跑。」— Derrick Kinney，富比世最佳財務顧問

大部分找工作第一個看的條件就是「薪水」，然而，這是、最容易踏進的誤區。

我們太習慣拿金錢定義自己，畢竟錢是最容易、也最被人理解的衡量工具。

如果沒有搞懂金錢背後的意義，我們會用一輩子的時間，追求錯的東西。

人類作為生物之一，和地球上所有生命一樣，「生存」是首要任務。

我們需要解決各式各樣的生存難題：飢餓、安全、繁殖、被需要、心理滿足...，盡可能延續人類這個物種不要滅絕。

人類發現透過以物易物，共享分工的成果，可以更有效率地延續人類生命。

為了讓交換資源更順暢，西元前 200年，人類開始使用貝殼來代替「價值」，後來為了克服價值統一的問題，開始出現貨幣。

「貨幣」只是價值的替代品，先提供價值，才能賺到錢。

與其思考你該做什麼工作、進哪個產業，更應該思考的是：你提供什麼價值？你解決別人什麼問題？飽餐一頓？生理安全？還是提供娛樂、解決焦慮、效率？

那才是你真正要探求的。

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