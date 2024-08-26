曾是裕隆集團最倚重的「國師」 黃日燦助吳舜文、嚴凱泰母子管理大小決策

此外，外界對黃日燦最為熟知的另一個身分，就是他曾經是裕隆集團前總裁吳舜文與前董事長嚴凱泰最倚賴的特別顧問。

一九八七年，當時還在美國念大學的嚴凱泰，經由他人介紹，認識了黃日燦，並向母親吳舜文力薦黃日燦擔任裕隆集團特別顧問，從此與吳舜文及嚴凱泰開啟了長達二、三十年親人般的情誼。

黃日燦協助吳舜文母子在經營管理上的各種大小決策，舉凡前往中國大陸投資、重大糾紛到經營策略等，被當時裕隆集團的人視為「國師」。

他的專長除了企業併購、跨國投資、證券金融、公司治理等領域，也專長於超級富豪的家族權力與財務規劃，多年來，一直被許多企業主視為軍師，幾乎台灣所有有名望的企業家族，都曾延請他幫忙，解決各種公私難題。

這樣一位大家眼中的華爾街大律師、裕隆特別顧問、併購大師，以及台灣各大企業主非常倚賴的「策略軍師」，為什麼能有如此一般人無法企及的成就？或許，可以從他的成長過程找到答案。

貧苦童年練就過人專注力

黃日燦在法律執業上既是先鋒者，也是拓荒者。他在媒體鏡頭前，在各種併購課程上，侃侃而談，信手捻來就是他曾經參與的國際併購案件，如數家珍，但他卻很少談及童年往事。

（本文出自《黃日燦傳》) 從台大法律系狀元到哈佛法學博士，很多人以為他是啣著金湯匙出身的權貴子弟，才能順理成章擁有今日的成就。

黃日燦自身也極少談到自己的成長經歷，這是他從小養成的習慣，即使與他非常親近的朋友，也幾乎很少聽他聊起童年往事。

黃日燦的企業家友人、大聯大投資控股董事長黃偉祥說，在他印象裡，Jack總是幽默風趣，能炒熱氣氛，卻很少談自己的年少。

緯創董事長林憲銘稍微有聽過黃日燦聊起一些童年往事，但也是極少聽聞。

黃日燦的兒子、方源資本董事總經理黃芝駿回憶，幾年前他在香港高盛集團擔任董事總經理，有一天公司負責媒體工作的主管也是台灣人，忽然對他說：「Andrew啊，台灣媒體都把你講成是富二代！」

黃芝駿嚇了一大跳，他看了這位主管給他的台灣媒體報導，很訝異自己被視為富二代。

他的父親黃日燦，因為是大家口中的千億大律師、併購大師，又是畢業自哈佛法學院的博士，外界便順理成章地以為他父親不是出身顯貴，就是家境富裕，才能出身名校，擁有豐沛人脈，並且主持律師事務所，擔任台灣各大企業的策略軍師。

事實上，黃芝駿從來都不是富二代，從小聽父親黃日燦與學生時代好友聊天時得知，父親幼時家境貧寒，完全是靠自身努力一路往上爬，才能站上今天的高度。

（本文出自《黃日燦傳》作者：黃日燦,楊倩蓉)