從圓環邊窮小孩到華爾街大律師 黃日燦：你要變成怎樣的人，決定在你自己

「你要變成怎樣的人，決定在你自己； 假如你有足夠的自覺、足夠的努力， 其實你可以做到很好，解決很多問題；很多人沒有這樣的自覺， 是因為不願意付那個為了改變自己去努力的代價。」——黃日燦

二○二四年三月，台灣產業創生平台在政大公企中心舉辦一年僅一次的「企業併購課程大師專班」，連續兩天的課程，學員在台下聆聽產業創生平台創辦人及董事長黃日燦在台上以四十年豐富的國際併購經驗，拆解併購案例背後的人性思考，台下的人全神貫注，聽到忘我，對黃日燦的精采授課內容，幾乎到了目眩神迷的地步。

三十幾位學員都是上市櫃公司的董事長、企業二代、執行長、財務長及營運長，所屬的產業更是包羅萬象，從最熱門的產業電動車、軟體服務、電子代工，到自行車、私募基金、鋁業、製藥、醫材、電信業、社企業，甚至是百年糕餅業都專程從高雄慕名而來。

（本文出自《黃日燦傳》) 黃日燦在台上講課，開宗明義就說：「不管做任何事，即使做律師只是承辦一個案件，我也希望不只幫你完成這個案件，也能幫你看到沒看到的。」

兩天的併購課程，黃日燦不談法律，也從不強調企業轉型成長一定要靠併購，反而告訴台下學員：「企業決策者在面臨經營難題時，不限於併購，因為想併購的同時，要想的是不併購；當你在想併購時，另外一面是不併購會怎麼樣，兩者同等重要，也就是to beor not to be。」

他先建立大家對併購概念的認識，再透過企業真實併購案例，從過去的經典案例一路談到目前最受大眾關注的併購案；每個案例背後，當事人為什麼這樣思考，那樣選擇。

因為課程太精采，之前就有學員反應，中午簡單吃個便當就好，他們想縮短休息時間，趕緊再回到課堂上聆聽黃日燦的講課。

一位學員驚嘆地說：「黃律師上的課實在太棒了，企業都把他當做策略家，我們來上他的併購課，不只想聽併購，更想向他學習思考事情的邏輯，以及如何洞察人性。」

台灣法律界的先鋒與拓荒者

在法律界，黃日燦這個名字可說是如雷貫耳。他曾經是全美及全球首屈一指的大律師事務所、眾達國際法律事務所（Jones Day）台北主持律師及大中華區業務主席；三十多年前，他也是第一位將美國一流律師事務所的併購經驗帶回台灣的華爾街大律師。

他在一九七○年代，海外留學風潮正盛時，選了一條與眾不同的路，到美國念法律研究所。

當時，台灣學生到美國念法律的人不多，黃日燦拿到了西北大學法學院碩士，在哈佛法學院更創下不到三年就拿到博士的紀錄。一九七○年代末期，中國大陸開放外資初期，他也與美國知名的中國法律專家孔傑榮（Jerome Alan Cohen）共同成為第一批參與中國法律從無到有制訂過程的人。

他不僅是一九八○年代少數留在美國執業的華人律師，也是第一位進入紐約一流律師事務所工作的台灣人。當時的台灣，正逢高科技產業起飛的黃金十年，從政府到民間，全力拚搏高科技產業。

一般大眾對法律界並不熟悉，但在美國，律師這個行業向來是美國名校畢業生的熱門選擇。

曾為蘋果創辦人賈伯斯撰寫傳記的知名作家艾薩克森（WalterIsaacson）在著作馬斯克傳中便提到八、九○年代的美國：「讀長春藤名校、胸懷大志的學生不是往東，前進金光閃閃的華爾街銀行和法律事務所，就是往西行，嚮往科技烏托邦，朝向充滿創業熱情的矽谷。」

雖然台灣人到美國留學人數在一九八○年代達到高峰，但是華人在美國工作，想要出人頭地本就不容易，更遑論門檻更高的美國法律界，幾乎是美國白領精英的天下。

但黃日燦卻用不到十年的時間，擠入白人精英的窄圈，嶄露頭角，後來更躍升為眾達國際法律事務所全球第一位來自亞洲的華裔合夥人，那年，黃日燦才三十八歲。

（本文出自《黃日燦傳》作者：黃日燦,楊倩蓉)