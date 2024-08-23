理性花錢的「六大法則」！ 有些人逛街是消遣及愛好…買的東西卻一輩子都用不上

第一，先留錢給未來

無論你賺多還是賺少，每次一有收入時，都要劃出預留給未來的錢。畢竟未來充滿變化和未知，所以我們一定要在陽光明媚之時修屋頂。

第二，記錄開支情況

這有助於你瞭解個人或家庭的重要花費，明確生活的底限與目標。想要做到這一點，就必須制定一個家庭收支表，隨時記錄自己用於儲蓄、投資、休閒娛樂的錢，也便於妥善管理自己的收支情況。

第三，只留下一張信用卡，並且關閉所有網貸帳戶

不要覺得分期免息是福利，當你只把錢花在消費上，這實際上就是一種陷阱。一旦控制不住欲望，你就會產生超出主觀意願的消費，以至於最後沒能給未來存錢，甚至出現債務的惡性循環。當你持有的信用卡越多，花錢的機會和欲望也就越大，積攢的透支款也就會越多。

我們要永遠記住一個心理學規律，人們擅於合理化自己的選擇，所以請務必消滅不理性消費的機會，這才是你理性支出的開始！

第四，在住房方面，無論是租屋還是購買，請都選擇小一些的住房面積

隨著個人住房貸款的盛行，人們對住房面積和款式的追求也在不斷提高。很多年輕人從二十多歲起就開始為買房而奮鬥，並將自己的大部分收入都給了銀行。擁有大房子其實是追求虛榮心的表現，千萬不要為了擁有可能閒置的空房，而去拚命存錢或貸款，更不要為了填充空蕩蕩的房間而買回與之配套的傢俱和電器。這樣一來，生活就變成一場無休無止的苦差事。小面積的住房不僅維護成本低，並且在想要變現之時會有更大的優勢。

第五，避免盲目購物。我們要優化購買行為，比如只帶現金出門，不找朋友一起逛街購物

很多女性並不是在需要購物時才去逛街，對她們而言，逛街是消遣，購物則是愛好，而她們買回的東西更可能是一輩子都用不上。 時報出版《逆貧致富：普通人從0到1的財富自由法則》，作者：子安

當你面臨是否要購物的選擇時，答案就是「不要」，因為當你糾結是否需要這一個商品時，這就足以說明該商品的必要性不大。

第六，降低生活需求。仔細想想，你有很多「需要」其實是完全不必要的

你可以戒掉看雜誌的癮，退出無聊的社團，避免不必要的時間與金錢支出，儘量少買或乾脆不買得花錢送乾洗店的貴重衣服，利用上下樓梯、騎車、做家務、慢跑或散步等方式運動，這樣便可省下花在健身房的支出。

人的欲望是無限的，而店家們的終極目的就是激起你的消費欲望，掏空你的錢包，須知市場行銷策略總是層出不窮。我們要做的就是顧好錢包，把錢花到該花的地方。

（本文摘自時報出版《逆貧致富：普通人從0到1的財富自由法則》，作者：子安）