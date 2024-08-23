快訊

家長控愛女慘遭同學咬傷、打頭掐脖「大哭逾10分鐘」 幼兒園師竟無作為

昔遭嗆「可以去死」 郝龍斌今轟柯文哲禁不起誘惑：民眾黨的負債

毫無悔意...檢怒斥警政監林明佐「賣官求榮」 起訴求重刑還基層警公道

理性花錢的「六大法則」！ 有些人逛街是消遣及愛好…買的東西卻一輩子都用不上

聯合新聞網／ 子安

第一，先留錢給未來

無論你賺多還是賺少，每次一有收入時，都要劃出預留給未來的錢。畢竟未來充滿變化和未知，所以我們一定要在陽光明媚之時修屋頂。

第二，記錄開支情況

這有助於你瞭解個人或家庭的重要花費，明確生活的底限與目標。想要做到這一點，就必須制定一個家庭收支表，隨時記錄自己用於儲蓄、投資、休閒娛樂的錢，也便於妥善管理自己的收支情況。

第三，只留下一張信用卡，並且關閉所有網貸帳戶

不要覺得分期免息是福利，當你只把錢花在消費上，這實際上就是一種陷阱。一旦控制不住欲望，你就會產生超出主觀意願的消費，以至於最後沒能給未來存錢，甚至出現債務的惡性循環。當你持有的信用卡越多，花錢的機會和欲望也就越大，積攢的透支款也就會越多。

我們要永遠記住一個心理學規律，人們擅於合理化自己的選擇，所以請務必消滅不理性消費的機會，這才是你理性支出的開始！

第四，在住房方面，無論是租屋還是購買，請都選擇小一些的住房面積

隨著個人住房貸款的盛行，人們對住房面積和款式的追求也在不斷提高。很多年輕人從二十多歲起就開始為買房而奮鬥，並將自己的大部分收入都給了銀行。擁有大房子其實是追求虛榮心的表現，千萬不要為了擁有可能閒置的空房，而去拚命存錢或貸款，更不要為了填充空蕩蕩的房間而買回與之配套的傢俱和電器。這樣一來，生活就變成一場無休無止的苦差事。小面積的住房不僅維護成本低，並且在想要變現之時會有更大的優勢。

第五，避免盲目購物。我們要優化購買行為，比如只帶現金出門，不找朋友一起逛街購物

很多女性並不是在需要購物時才去逛街，對她們而言，逛街是消遣，購物則是愛好，而她們買回的東西更可能是一輩子都用不上。

時報出版《逆貧致富：普通人從0到1的財富自由法則》，作者：子安
時報出版《逆貧致富：普通人從0到1的財富自由法則》，作者：子安

當你面臨是否要購物的選擇時，答案就是「不要」，因為當你糾結是否需要這一個商品時，這就足以說明該商品的必要性不大。

第六，降低生活需求。仔細想想，你有很多「需要」其實是完全不必要的

你可以戒掉看雜誌的癮，退出無聊的社團，避免不必要的時間與金錢支出，儘量少買或乾脆不買得花錢送乾洗店的貴重衣服，利用上下樓梯、騎車、做家務、慢跑或散步等方式運動，這樣便可省下花在健身房的支出。

人的欲望是無限的，而店家們的終極目的就是激起你的消費欲望，掏空你的錢包，須知市場行銷策略總是層出不窮。我們要做的就是顧好錢包，把錢花到該花的地方。

（本文摘自時報出版《逆貧致富：普通人從0到1的財富自由法則》，作者：子安）

健身房 朋友 消費 財富 運動

延伸閱讀

新光金股價沒跌…跟台新金合併多了對手中信金（2891）！看懂出價低的「三理由」

做多長榮（2603）！他曝三大利多：這時間前就能「吃00960豆腐」

《變身機長》搞笑比惹人感動還更不容易…但它卻能「兩者兼具」

《變身機長》自己喜歡才當飛行員而非為誰犧牲！搞笑中透露人生智慧的電影

相關新聞

理性花錢的「六大法則」！ 有些人逛街是消遣及愛好…買的東西卻一輩子都用不上

先留錢給未來...無論你賺多還是賺少，每次一有收入時，都要劃出預留給未來的錢。

面試工作用「這五點」判斷公司雷不雷！作家：天花板高低有玄機

理解一間公司最好的方式，是和內部員工聊聊。其實，面試官就是內部員工啊！

《變身機長》自己喜歡才當飛行員而非為誰犧牲！搞笑中透露人生智慧的電影

你可以為自己而活，但不要活得可恥。

物價漲、房貸、信貸壓力大 4成6上班族無錢可存

主計總處發布6月消費者物價指數（CPI）年增率為2.42%，創下近四個月最高，其中水果漲幅高達22.6%，房租外食持續上...

抗通膨！5成4上班族善用「631」理財、月存12,866元

根據1111人力銀行23日發布的最新調查顯示，46%上班族沒有餘裕存錢，另外54%固定存錢的人當中，平均每個月可存12,...

想跳槽被同事阻止…結果勸退者去了那間公司還開心打卡！職場三個教訓：重要決策別輕易告訴別人

在同行業或利益衝突下更是如此。因此，重要決策最好先隱而不宣，不要輕易告訴別人。才能避免外界影響，守護自己的利益。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。