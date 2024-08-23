《變身機長》自己喜歡才當飛行員而非為誰犧牲！搞笑中透露人生智慧的電影
前幾天有機會去參加《變身機長》首映會。不得不說，曹政奭女裝真是美...
曹政奭飾演的韓正優，由母親獨自茹苦扶養長大。
為了減輕韓母負擔，他選擇就讀學費全額補助的空軍軍校。退伍後成為民航企業最頂尖的機師之一：他對外宣稱一切的努力與成功，都歸功於對母親的感念。
因為一次失言他被免職，卻用妹妹的身分再投入飛行。
『 你可以為自己而活，但不要活得可恥。』
這是劇中看似只忙著追星，實則大智若愚的韓母，在韓正優進退兩難時，對他說的一段話。
韓母還說，韓正優第一次接觸飛行時，眼睛就閃爍著光芒。
言下之意，韓正優是因為自己喜歡才投入這個行業，並不只是單純為了誰所做的犧牲奉獻；而且，就算是初衷是只是為了他自己，也無不可。
你可以為自己而活，但不要活得可恥。
成年後人生所有的決定，不論旁邊有多少人耳提面命，或是道德、情感綁架，最終做下決定的都是自己，經過權衡利弊下的選擇。
所以不要再說，都是為了誰誰誰，所以才如何如何。
人生有慾念、有膽怯並不可恥。面對、正視自己內心，更有機會過出想要的人生。
回到電影《變身機長》，是一部輕鬆幽默又發人深省的娛樂片...很好笑，不長篇大論說教，也不撒狗血，搞笑中透露了人生智慧。
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