面試工作用「這五點」判斷公司雷不雷！作家：天花板高低有玄機
如何在面試時判斷工作氛圍？
我們每天花最多時間相處的，不是家人、不是愛人，而是同事。
一早起床，就趕著坐上同事旁邊的椅子，開始上班；下班時間，和同事說再見之後，才拖著疲累的身體回家，擠出所剩無幾的精力給家人。
因此，面試不只是謀一份工作，更是挑選未來同事的機會。和不合拍的同事合作，工作會變成持續的精神壓力，不可不慎！
面試時觀察這五點（第三點我個人非常重視）：
1.觀察員工互動情形
大家是保持禮貌的埋頭苦幹？還是偶爾有所交流，站起來就能和同事講話？還是整間辦公室鬧哄哄，還能丟紙球給對面同事？哪一種是你想要的？
2.觀察空間規劃
空間是緊實還是開放？天花板的高度，是否有窗戶，有自然光嗎？
《設計的法則》提到，空間天花板越低，越適合謹慎重複的工作；天花板越高，空間越開放，就越適合創意思考。
3.休息區使用狀況
公司是否有安排休息區？有人在使用嗎？
休息區是一個讓大家放鬆的地方，如果公司沒有規劃休息區，或有休息區但沒人使用，公司可能更看重工作時間長度，而非工作產出結果。
以前我的某一份工作，就是有休息區但沒人使用。有一次跟主管 1 on 1 時，真的被說：「你要積極一點，例如下班後主動回報工作進度...」（我：？？？）
4.公司文化與價值觀
請面試官介紹公司的文化和價值觀，並請他們舉實際的例子。如果文化聽起來超空泛，也舉不出實際的例子，或許這間公司的核心是中空的。
5.和面試官「聊天」
理解一間公司最好的方式，是和內部員工聊聊。其實，面試官就是內部員工啊！
在最後「你有什麼問題想問？」的環節，用朋友的身份和他聊聊，這份工作令他喜歡、感到成就感的部分是什麼？
他在這裡工作的樣子，可能未來就是你的樣子。你有辦法接受嗎？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言