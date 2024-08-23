面試工作用「這五點」判斷公司雷不雷！作家：天花板高低有玄機

如何在面試時判斷工作氛圍？

我們每天花最多時間相處的，不是家人、不是愛人，而是同事。

一早起床，就趕著坐上同事旁邊的椅子，開始上班；下班時間，和同事說再見之後，才拖著疲累的身體回家，擠出所剩無幾的精力給家人。

因此，面試不只是謀一份工作，更是挑選未來同事的機會。和不合拍的同事合作，工作會變成持續的精神壓力，不可不慎！

面試時觀察這五點（第三點我個人非常重視）：

1.觀察員工互動情形

大家是保持禮貌的埋頭苦幹？還是偶爾有所交流，站起來就能和同事講話？還是整間辦公室鬧哄哄，還能丟紙球給對面同事？哪一種是你想要的？

2.觀察空間規劃

空間是緊實還是開放？天花板的高度，是否有窗戶，有自然光嗎？

《設計的法則》提到，空間天花板越低，越適合謹慎重複的工作；天花板越高，空間越開放，就越適合創意思考。

3.休息區使用狀況

公司是否有安排休息區？有人在使用嗎？

休息區是一個讓大家放鬆的地方，如果公司沒有規劃休息區，或有休息區但沒人使用，公司可能更看重工作時間長度，而非工作產出結果。

以前我的某一份工作，就是有休息區但沒人使用。有一次跟主管 1 on 1 時，真的被說：「你要積極一點，例如下班後主動回報工作進度...」（我：？？？）

請面試官介紹公司的文化和價值觀，並請他們舉實際的例子。如果文化聽起來超空泛，也舉不出實際的例子，或許這間公司的核心是中空的。

5.和面試官「聊天」

理解一間公司最好的方式，是和內部員工聊聊。其實，面試官就是內部員工啊！

在最後「你有什麼問題想問？」的環節，用朋友的身份和他聊聊，這份工作令他喜歡、感到成就感的部分是什麼？

他在這裡工作的樣子，可能未來就是你的樣子。你有辦法接受嗎？

◎本文內容已獲 王木木 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。