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抗通膨！5成4上班族善用「631」理財、月存12,866元

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
根據1111人力銀行23日發布的最新調查顯示，46%上班族沒有餘裕存錢，另外54%固定存錢的人當中，平均每個月可存12,866元。 圖／1111人力銀行提供
根據1111人力銀行23日發布的最新調查顯示，46%上班族沒有餘裕存錢，另外54%固定存錢的人當中，平均每個月可存12,866元。 圖／1111人力銀行提供

根據1111人力銀行23日發布的最新調查顯示，46%上班族沒有餘裕存錢，另外54%固定存錢的人當中，平均每個月可存12,866元。

1111人力銀行發言人曾仲葳指出，以本次受訪者平均月薪40,030元來看，大約每個月可固定存下薪水32%，符合理財觀念「631 法則」，也就是將薪水依照「6：3：1」分配成三塊：60%薪水用在日常花費，30%薪水用來儲蓄投資，還有10%薪水用在風險規劃，建立先存再花的金錢觀，才能避免無形中透支而陷入存不了錢的困境。

此外，該份調查還發現，上班族負擔較吃重的生活費用包括：餐費63.3%、房貸/車貸/學貸39.9%、房租34.8%、保險34.5%、子女學費/保母費26.2%。

曾仲葳還提到，根據主計總處發布六月消費者物價指數（CPI）年增率為2.42%，創下近四個月最高，其中水果漲幅高達22.6%，外食費漲2.78%，而房租年增2.59%，更是創下28年新高，一片漲聲中壓縮了上班族的荷包。且根據聯徵中心統計，全台同時揹負「房貸」跟「信貸」的人數達36.8萬人，其中房貸金額每人平均578萬元，信貸則是102.4萬元，三項數據都創下2012年來同期最高，「錢不夠用」儼然成為上班族的普遍寫照。

為了解上班族的兼差打工意願，1111人力銀行特設計「上班族瘋兼差打工調查」，調查期間自2024年8月5日至8月22日，進行抽樣調查，有效樣本數1,089份，信心水準95%，誤差值為正負2.99個百分點。

上班族 薪水

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