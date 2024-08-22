美國大選牽動產業動向 氣候變遷主題前景正向

11月登場的美國大選在即，雙方政策角力也牽動產業趨勢與興衰，針對討論度高的乾淨能源政策，外界擔憂共和黨若贏得選舉，可能推動嚴重阻礙乾淨能源倡議的立法，而今年來這股氣氛也反應在乾淨能源產業的股價表現。富蘭克林投顧分析，目前雙方的政策細節尚不明朗，短線政治面雖有紛擾，但綜合數項能源轉型重點產業前景，我們仍對氣候變遷投資主題維持中長期正向的態度。

整體來說，能源轉型的議題已是世界一致的態度，富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理團隊預期，如果共和黨贏得今年選舉，未來也許不會支持全球應對氣候變遷的行動，但對太陽能或風力發電等已經具備成本競爭力的關鍵領域來說，即使共和黨執政，受到的直接影響將相對較小。

若未來由川普取得第二次總統任期，美國再生能源、電動車市場可望持續成長，差別在於成長速度會低於民主黨總統執政的情境，畢竟驅動能源轉型的關鍵因素一大部分也須端視州層級的地方政府命令、企業承諾和經濟效益，執政權力花落誰家僅是箇中因子之一。

2022年過關的通膨削減法案(IRA)旨在加速能源轉型，並透過減少政府藥品支出藉此維持政府收支大致平衡，該法案尋求實現脫碳的同時也獎勵美國製造，涵蓋範圍廣泛，因此要完全取消IRA勢必是一項艱鉅的任務，中間涉及可能持續數年的法律挑戰。

基於修法比取消法案容易的基礎，即便共和黨取得總統及參眾兩院多數席次，可能針對法案當中缺乏成本競爭力、嚴重仰賴補貼及創造有限就業機會的內容進行削減或廢除；反之，對於具備生產成本較低且有助於就業機會的產業，特別是共和黨州，影響層面將會相對較小。

就幾個主要能源轉型產業的前景，富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理團隊分析，太陽能股票在通膨削減法案中取得大量直接補貼，未來政治不確定性加上高利率環境、電網連接延遲帶來的不利因素，股價短期內仍將隨選舉消息波動。惟太陽能是美國最便宜且豐沛的電力來源，還是具備可觀成長潛力，建議可精選美國製造的太陽能公司。

風力發電方面，處境和太陽能產業雷同，若政黨輪替對陸上風電所受影響有限，而川普可能透過行政命令限制離岸風電，因此在離岸風力發電的布局將側重較有信心的區域，例如英國。

此外電動車產業面臨補貼被取消的風險較大，將導致電動車成長速度放緩但不至於逆轉趨勢，且全球電動車市場主要集中在美國以外的國家區域，而美國有可能在2025至2026年才會加速電動車發展。

儘管美國大選結果難以預測且不同選舉結果對氣候變遷主題股票的影響不同，美國政治只是造成氣候變遷投資波動的眾多因素之一，更多時候左右產業前景的來自於利率預期、歐洲政治、原物料價格波動和保護主義政策等，富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理團隊持續關注並評估情勢發展對投資組合的影響，也竭力把觸角從美國進一步延伸至歐洲市場及其他區域國家，有利於發掘到更多具備投資吸引力和正面氣候影響力的相關主題公司，現階段看好在全球經濟朝淨零排放轉型過程中能提供氣候變遷解決方案產品或服務，及已做好轉型準備企業的長期表現。