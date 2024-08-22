想跳槽被同事阻止…結果勸退者去了那間公司還開心打卡！職場三個教訓：重要決策別輕易告訴別人

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聯合新聞網／ 菲女狼
職場示意圖。來源／ingimage
職場示意圖。來源／ingimage

世界多的是口是心非的人；重要決策要自己做功課；切莫便宜行事卻想拿大結果

海雁看到臉書動態簡直不敢置信，小鹿在A公司笑顏燦爛地打卡：「職涯新旅程！」宣示轉換跑道。

約莫在半年前，海雁獲得入職A公司的機會。猶豫不決時，特地詢問同行人友人小鹿的意見。

只見小鹿眉頭深鎖：「我聽說說A公司雖然名聲響亮，但是有個很難纏的bitch主管，上班氣氛不太好，流動率挺高的。你真的確定要去嗎？」

小鹿的話，像一塊冰冷的石頭沉入海雁的心裡。左思右想之後，儘管這個職位吸引人，她還是決定放棄。

接下來一段時間，不時看到小鹿在A公司頗有發揮的動態。海雁忍不住訊息小鹿：「你不是說A公司不好嗎？怎麼你自己卻去了？」

「因為此一時彼一時啊！獵頭告訴我，A公司前陣子大幅改革，公司氛圍已大不相同，雖然也擔心，還決定為自己勇敢一回。」

小鹿說得理直氣壯，這話前後邏輯也找不到問題，但海雁聽著心裡就是不舒坦，卻也無法質疑怪罪海雁，只能為自己錯過機會而感到懊悔。

經過這件事，海雁學到了幾個重要的教訓：

首先，別人的意見只能作為參考，無法成為決策依據。

每個人都有自己的立場和偏見。別人覺得不好的，未必對你不合適。

真正重要的決定，必須聽從自己內心的聲音。只有這樣，即使選錯了路，你也不會怨天尤人，因為你忠於了自己最真實的想法。

其次，做出重大決定前：一定要自己做足功課。

如果只想圖省事，不願投入時間去深入了解，只會得到膚淺的結論。

便宜行事的結果，往往討不到任何便宜，後悔也來不及，只能怪自己過於輕率。

最後，朋友或許真心希望你好，未必希望你比他更好。

尤其在同行業或利益衝突下更是如此。因此，重要決策最好先隱而不宣，不要輕易告訴別人。才能避免外界影響，守護自己的利益。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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