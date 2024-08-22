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《變身機長》搞笑比惹人感動還更不容易…但它卻能「兩者兼具」
韓正優（曹政奭 飾）是一位飛行實力好，又懂得經營自己形象的專業機長。
不料在一次職場飯局上「失誤發言」，人生一夕天堂掉落谷底，從被開除、老婆要求離婚；更發現自己長期沒跟兒子經營親子關係，連他喜歡跳芭蕾舞都不知道。
也因為那次失誤，求職路上全部碰壁，不得以的情況下，假借妹妹韓正美（韓善伙 飾）的身分，重返飛行員職業，後續發生一連串笑料，最終慢慢找回當初自己的初心就是喜歡飛行。
過程笑料不斷 劇情卻又能一點一滴慢慢滲透內心
電影起初鋪成花了點時間，從優秀到落魄的過程，劇情走向讓人都不斷替主角覺得「還能再更慘」嗎...
在所不惜，變女也要再當發行員，不是被經濟所逼迫，也不是飯局中的失誤導致的不甘心；片中一次與主角與媽媽的對話中，告訴了答案也喚起記憶，是主角小時候去找親戚坐了飛機，喜歡且愛上飛行，從此至今對於飛行是出至真心的喜歡。
職場 家庭 責任 愛
妹妹替主角化妝，甚至健康檢查，假冒自己的身分；即便經濟是很重要的因素之一，但這也是愛的表現。
媽媽看似不在意兒女，甚至兒子變女裝還認不出來？當然沒有，片中的那通電話：
「你可以為自己而活，但不要活得羞愧」
裝傻其實就是一種支持。
甚至變女裝後而熟識的尹瑟琪（李宙明 飾）給的那兩巴掌，其實都是認可主角變裝的「韓正美」，才會走心「她」的欺騙。
逗笑比感動還困難 能兼具的難得電影
有劇情、好笑、感動、讓人深思
上述四點個別分開來做都不容易了，混在一起呈現，還能用喜劇為主軸的方式訴說，看完有獲得也不會心情沈重；真是一部很難得的電影。
◎本文已獲撰文者授權；未經同意禁止取用轉載。
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