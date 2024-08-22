《「我是有錢人」迷思748》「買壽險送健康險」的多合一組合，到底適不適合買？

前一陣子，由於實支型住院醫療險紛紛停賣，再加上台美利差大、投資市場火熱的因素，使得各壽險公司的傳統壽險（包括利變型壽險）及投資型保單，都很難銷售。在「窮則變，變則通」之下，有多家壽險公司，便推出一種「結合（利變）壽險與健康險」的保單，希望讓民眾「耳目一新」。

壽險+健康險 還可領回回饋分享金

在實際看過保單的DM、條款、建議書等資料之後，這類保單有幾個特色如下：

首先，它並非單純的壽險，而是附加了健康險的保障。例如有的是當被保險人罹患癌症時，就給付一定比例的保額（有些是12%，有些是50%，也有依輕、重症的不同，而給付不同比例），提前理賠給被保險人；有的則是當被保險人罹患特定重大疾病時，可以領取一筆單筆，或分期長照或失能理賠金（保額的一定比例，但有的只能「單筆」或「分期」擇一領取，且分期有最高領取年限，或是只限「意外失能」）。

假設被保險人身故或全殘之前，都沒有發生符合其他理賠事項的理賠條件，被保險人的受益人，還是可以領取到一筆身故（全殘）理賠金（有的要扣除已領保險金，有的則不用扣除，只是計算的標準不同）。

其次，保障部分非純終身壽險，而是附加了「回饋分享金」機制的「利率變動型終身壽險」。至於回饋分享金的給付，一般是有「增購保額」、「抵繳保費」、「儲存生息」及「現金給付」。

但是，不同保險公司的做法，還是略有差別。有的只限於「抵繳保費」及「增購保額」；有的雖然可以提供4種方式，但是，依照金管會的規定，如果保單年度6年之內，這筆回饋分享金只能「抵繳保費」及「增購保額」，而不能「儲存生息」與「現金給付」；若是未滿15足歲者，則是先「抵繳保費」，有多餘回饋金，才可以「儲存生息」。

高齡投保沒問題 最高可到70歲

再者，高齡也能投保。這部分，應該是這類保單最吸引保戶之處。因為目前絕大多數的保單（包括壽險與健康險），最高投保年齡大約只有50歲。但這類保單的最高投保年齡，可以達到70歲，或是繳費期滿75或80歲。

最後，越是強調「健康成份」的這種保單，最高投保金額都不高。一般來說，終身壽險的最高投保限額，會依據不同商品種類及結構，而有所不同。通常，利變終身壽險的最高投保限額，可以達到6000萬元。但是，只要「健康保障成份越高」的這類保單，最高投保限額就只有2000萬元。

遺產提早拿出來急用 解約金不高

根據業者的說法，這種保單適合的對象：未來遺產可能非常多，有非常高遺產規劃需求，但是，希望未來萬一罹癌或其他特定重大疾病時，能從保單中「先拿一筆錢出來花」的有錢人。

為什麼筆者沒有說「拿這類保單理賠金用於治療」，而是「先拿自己的遺產出來花」呢？因為如果要保人所買的保額不高，單從「保障/保費」的性價比（CP）值來說，這類保單恐怕不是第一優先的最佳選擇。

然而，就算保戶的投保金額高，以能夠「負擔高額年繳保費」的角度來看，被保險人似乎也沒有「非靠這張保單所提供保障」的迫切需求。以50歲女性、投保最高保額2000萬元為例，20年期的年繳保費，就高達83萬多元。因為，以每年能支付近90萬元保費的個人來說，未來一旦遇到特定傷病時，可以輕鬆拿出「保額一半理賠金」的能力，肯定是不小的。

此外，筆者還想表達的是：極為有錢人的「提早把遺產拿出來花」想法，並非只能透過這種「壽險＋健康險」的方式取得。因為，儘管傳統終身壽險，現在已經不玩「生命末期（指被保險人，只剩6個月的壽命）提前給付」這一套了（理由是：沒有醫師敢開這樣的證明文件），但只要保單裡有極高的保單價值準備金，保戶若想把自己的遺產「提早拿出來花」，還是可以透過「將保單部分解約」的方式達到。

筆者實際請保經公司業務員，同樣以50歲女性、投保100萬元保額為例，比較某一家保險公司，推出的這類「利變壽險＋健康險」保單，以及傳統「利變壽險」的歷年身故、全殘理賠金額與當年度解約金總額。

結果，個人發現一個非常有趣的現象是：「利變壽險＋健康險」保單投保初期所累積的保價金，遠遠低於「傳統利變壽險」（前者歷年解約金佔總繳保費之比，甚至連一半都不到）。

以50歲開始，投保10年、20年、30年、40年及50年為例，單純利變壽險的「解約金/總繳保費」比是56%、86%、98%、108%及115%（保單最高保障年齡110歲時，解約金超過120%）。結合利變壽險與健康險的保單，則是44%、69%、79%、89%及100%（保單最高保障年齡）。

也就是說，保險公司對於這類保單的設計是：把更多要保人所繳保費，挪去做為日後被保險人萬一「罹患特定疾病」時的「理賠金」。假設要保人並非罹癌或特定重大疾病，但需要一筆資金急用時，也沒有多少解約金可用。

如果單從「99歲時，身故理賠金/基本保額」的倍數來看，結合「利變壽險＋健康險」的保單，比較有利於「資產傳承」，也就是幫保戶「節遺產稅」上。但如果在契約有效期間內，要保人想要從中，提領一些錢出來「花花」，恐怕是沒有多少錢可以「使用」的。

因為另一張純利變壽險，最高保障年齡（110歲）的身故保險金，永遠是基本保額的1倍；但結合「利變壽險＋健康險」的保單，則會自第12保單年度後，由原先的1倍開始增加，自繳費期滿後，身故保障就是基本保額的1.66倍。

利變終身壽險更有利節稅

但是且慢，如果從「99歲時，身故理賠金/總繳保費」的角度來看，「利變壽險＋健康險」的保單倍數只有1，等於是過去總繳保費的領回而已；但另一張純增額終身壽險倍數，則超過1.2倍。

所以，如果保戶真要「節遺產稅」，從「減少日後會被計入被繼承人遺產總額（因為原則上，以被繼承人為被保險人的身故理賠金，可以不計入被繼承人的遺產總額中）」，以及「節稅放大效果更加（因為「身故理賠金/總繳保費」更高）」的角度來看，投保純利變終身壽險，還更為有利一些。

最後順便提一下，有讀者可能會說：由於利變壽險，都還會有一筆「宣告利率減掉保單預定利率X保價金」之後的回饋金可領。所以，保戶不論買以上哪一張保單，因為加計了回饋分享金，未來每一期解約金，還有「長大」的可能性。

但是，實際試算後卻可以發現，這種「利變壽險＋健康險」的解約金（保價金）數字，明顯比單純利變壽險來的更低。如此一來，更會影響到這種保單的每年增值回饋分享金金額。

所以簡單來說，這類「利變壽險＋健康險」的多合一保單，就只適合那種「不想花時間、動腦筋買兩張保單」、「有較高節稅需求」，但完全不在意「極有可能少賺很多利息」的有錢人。

如果是真正懂得錙銖必較、了解應該將有限的資源（金）錢「花在刀口」上的保戶，筆者真的建議「壽險（節稅需求）」及「健康險（保障需求）」分開買的好。