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眾議員想審查貨幣政策大聲訓斥 聯準會主席反擊：不會受制於選舉壓力

聯合新聞網／ 商周出版
美國聯準會。路透
美國聯準會。路透

「我們不應假裝聯準會作為一個政府機構是絕不會犯錯的。」德州民主黨的眾議院銀行委員會主席亨利‧岡薩雷斯（Henry Gonzalez）在一九九三年十月十三日的聽證會上如此表示。

這位七十七歲的眾議員坐在高背椅、身體前傾，俯視著戴眼鏡的聯準會主席彎腰駝背地坐在下面的證人席。

留著側梳頭髮、戴著數字表的葛林斯班在等待回應時的表情介於無聊和禮貌的憤怒，他用手托著下巴，微微拱起眉毛。

雖然他在華盛頓經常獲得像征服者般的待遇，但這種地位偶爾也會遭到挑戰，而且往往是來自岡薩雷斯。

（本文出自《透視聯準會》)
（本文出自《透視聯準會》)
這位眾議員訓斥聯準會的語氣相當友善，但他傳達的訊息卻絕非如此。岡薩雷斯已經提出幾項要讓聯準會承擔更多責任的提案，他想審查貨幣政策的操作和支出，他曾建議聯準會開始錄影會議過程，並且在一段時間後向公眾公布影片。

最後，他希望聯準會的僱用更多樣化，並對聯準會高層官員主要由白人男性支配這點提出質疑。

「我希望把『銀行家和他們的朋友』這個標誌從這個會員俱樂部的大門拿下，並對所有有能力的美國人開放。」他在那個秋日告訴葛林斯班。

聯準會主席強烈反對這些批評，以及岡薩雷斯先生想解決這些問題的想法。當輪到他發言時，他警告說，「如果為了達成問責的目的，而使貨幣政策制訂受制於受短期選舉周期壓力的政治人物」，將導致經濟管理不善。

通貨膨脹將是可能的結果。這個邏輯已成為央行的金科玉律：伏克爾的通膨戰爭證明，有時候總體經濟管理需要極其艱難的短期決策，那是理性的政治人物無法勝任的事。

儘管葛林斯班同意多樣化極其重要，但他堅稱聯準會已經有進步（這個說詞被誇大了。幾十年後，央行仍然是一個以白人和男性為主的機構）。

（本文出自《透視聯準會》作者：珍娜‧斯米亞萊克 譯者：吳國卿)

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