車貸用這方法變成「0利率」！ 貸夫：創三方皆贏的局面…甚至還多賺7500元

今年三月下訂一台休旅車，在簽約之際，即便目前手上現金水位足夠，不需要貸款即可購車，還是想說跟業代尋問一下，了解目前車貸的行情利率，增長一些知識。

「所以現在的車貸利率大概落在幾趴呢？」我問 「我們現在辦理車貸，車價可以折2萬，利率也不高，單一固定利率2.99%，貸款100萬，分84期（7年），月繳13209，總共繳快111萬，其實不划算啦。」 業務這樣勸退我

也對，七年要付快11萬的利息，車價也只折2萬，怎麼想都不划算。

等等，辦理車貸車價可以折2萬，是不是有搞錯，我之前只有聽過，全現金購車可以折抵車價，第一次聽過申辦車貸可以折價！

此時，我腦中有一個大膽的想法。

「那可以貸100萬，只分12期嗎？」 「恩，可以」 Bingo！

100萬車貸，分12期，固定利率2.99%，每期繳84690，一年共繳1016280，利息是16280，再加上3500的開辦費，總共19780，就跟折抵的2萬車價，完美抵銷，這不就是相當於12期0利率的車貸嘛！

而且不要忘記，你原本要給出去的100萬購車現金，此時可以無風險的放在高利存活內。以我的樂天網銀為例，目前利率1.5%無上限，這100萬，一年下來，可以有約7500元的利息...

與其說是用0利率辦理車貸，更精確的說，應該是因為辦理車貸，讓我一年還可以無痛爽賺7500元。

然後更進一步的想，我這樣辦理車貸，其實是造成我、業代、銀行，三方三贏的局面！

「我」可以用相當於0利率方案申貸

「業務」因為客戶辦車貸，而有額外業績獎金

「銀行」也可以從放貸中賺取利息

真是皆大歡喜，這個局，沒人是輸家！

我一直很喜歡一段話：人永遠賺不到超出自己認知範圍的錢。不只喜歡，而且是越來越相信。當你思維高度提高時，口袋深度也會隨之增加

但這個局真的沒輸家嘛？

有人會說，那輸家不就是車商嘛？直接少賺兩萬耶。我的答案是，是也不是。

車商固然在一台車上少賺兩萬，但是要是因此這方案，讓消費者更願意買車，刺激買氣，讓銷售量增加，營收就會增加，毛利就會隨之增長。

所以車商的策略應該就是用短期的讓利，去換取更長遠的利益。

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