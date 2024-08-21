15歲名校大學畢業金融神童嚴厲設定利率 權力擴張引總統惱怒

同年十二月，美國首次嘗試建立的中央銀行在當時的美國首都費城開業。它發行最終以貴金屬為擔保的紙幣，並獲得廣泛使用，為美國商業提供了一些穩定性。

除了為私人公民提供銀行服務外，該銀行還向政府提供貸款，並管理財政部向外國投資人支付的利息。雖然它沒有正式確定有多少資金流入經濟（主要以白銀的供應來決定），但該銀行可以透過調整其貸款政策來改變貨幣和信貸的規模。

國會議員仍然對把金融權力集中在聯邦當局保持戒慎，不過這家銀行的存在時間很短。一八一一年國會投票反對延長給它的特許，在兩院都以一票之差為其畫下句點。

（本文出自《透視聯準會》) 一八一二年的戰爭後，通貨膨脹來襲，政府發現自己負債累累，但沒有中央機構來協助管理其財政事務，人們對結束美國第一銀行（First Bank of the United States）的決定提出質疑。

在著名金融家和企業人士的敦促下美國第二銀行（Second Bank of the United States）成立。它於一八一七年在費城開業，地點和其前身距離不遠，擁有二十年的特許執照，可以從事商業銀行業務以及作為政府的代理機構。

尼古拉斯‧畢多（Nicholas Biddle）出身費城的著名商人家族，從一八二三年起擔任該銀行的領導人，並成為其權力背後的推動者。

畢多十五歲畢業於普林斯頓大學，是一位神童，成年後被譽為才子。在擔任律師和金融專家前他曾擔任美國駐倫敦特使祕書，後來根據路易斯與克拉克（Lewis and Clark）的筆記寫了這兩位探險家著名的探險歷史。

他把他的強勢個性和頑強帶進第二銀行，領導它監管商業銀行，並在金融恐慌時期救援它們，甚至開始嚴厲地設定利率。

然而，這家銀行日益擴大的權力引起總統安德魯‧傑克森（Andrew Jackson）惱怒，使他成為畢多近乎完美的死敵。

傑克森出生於南卡羅來納州的偏遠地區，在田納西州擔任律師和以戰爭英雄成名前只接受過零星的教育，他生性對金融抱持懷疑態度。

他曾因為投資一名土地投機者而損失大筆金錢，因此不信任信貸和紙幣。

如果說畢多是有組織的銀行和金融的最重要倡導者，那麼傑克森就是去中央化的擁護者。

（本文出自《透視聯準會》作者：珍娜‧斯米亞萊克 譯者：吳國卿)