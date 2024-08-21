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Z世代=精緻窮？Z世代理財超積極6成2有投資 每月金額曝光
近年「精緻窮」現象經常被討論，而重視及時行樂，善於取悅自己的Ｚ世代，也容易與精緻窮畫上等號，實際上真是如此嗎？根據1111人力銀行針對Z世代理財觀調查指出，有6成2受訪者有進行投資理財，主要工具包括ETF（指數型股票基金）、股票最多，占六成以上，可見Ｚ世代屬於積極理財世代，每個月定期投資7113元，並非是月底荷包透支的月光族。
調查顯示，Ｚ世代（1997-2009年出生者）高達62%已經進行投資理財，主要工具包括ETF65.3%、股票60.0%、定存28.1%、基金17.3%以及外幣14.6%。每個月定期投資7,113元，大約占整體收入的兩成，顯見Ｚ世代也想要累積財富，並以循續漸進的小額投資法為主，並非是月底荷包透支的月光族。
Ｚ世代投資理財目的主要是為了創造更多財富、提升生活品質、存急用金才有保障、錢愈來愈薄對抗通膨以及出國旅遊。另外3成8沒有投資理財的原因在於沒有閒錢、不清楚有什麼投資工具、擔心投資風險過高、不想/覺得麻煩以及父母/長輩有幫忙。
1111人力銀行發言人曾仲葳表示，身為數位原住民的Ｚ世代，擅長爬文搜集資訊，加上理財管道多元透明，因此要跨入投資理財領域並非難事，加上今年台股漲幅相當驚人，年初至今已漲逾20%，帶動高股息ETF買氣暢旺。台灣證券交易所統計，今年7月的30歲以下開戶人數215萬4695人，占全體開戶人數的16.7%，創下近三年同期新高，說明Ｚ世代理財觀念靈活務實，勇於付諸行動，積極的想要抓住市場趨勢，為自己累積財富。
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