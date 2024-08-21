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月薪6萬吃掉2萬！基層警月存1萬5嘆不夠 網給解方：調整順序

聯合新聞網／ 綜合報導
一名職業是警察的網友月薪約6萬，除去各種開銷，一個月只能存1萬5，因而發文詢問如何存錢。圖／Ingimage
一名職業是警察的網友月薪約6萬，除去各種開銷，一個月只能存1萬5，因而發文詢問如何存錢。圖／Ingimage

如何存錢？如何減少生活花費？是現今每個年輕人都要面對的挑戰。一名男網友發文詢問，他是基層員警，加上加班費一個月薪水6萬左右，但除去各種開銷，一個月只能存1萬5，因此向網友請教該怎麼存錢。對此，網友檢視他的開銷後，直言「伙食費太高了」。

一名男網友在Dcard發文，表示自己在非直轄市當基層員警，加上加班費月薪6萬左右，然而一個月只能存1萬5。他列出了日常開銷，包括住宿含水電1萬、伙食費2萬（含公司的2000，一天可花費600，剩餘會存）；休閒費1萬，包含一個禮拜一次的足療或按摩，每個月控制在1萬以內；其餘的機車油錢、電信費等等的雜項大約5千。原PO詢問「這樣是要節流還是開源去投資股票呢？」，他目前工作了兩年多，存了40萬左右。

此文一出，立刻引起熱議，大多網友驚訝原PO的伙食費過高，「伙食費20000太高了吧！如果你會煮飯，至少省一半」、「每月吃魚喝茶花太多了」、「到底都吃些什麼…光是吃就比我整個月的開支還多。這樣會慣壞胃口，以後會很慘」、「伙食休閒各砍一點，從這兩個裡面總共砍出三千，對生活影響應該不會太大且又能多一筆」。

也有網友列出自己的花費，提出省錢方法，「我月薪6萬但我不用加班，一個月可以存4萬，吃大概1萬，剩下1萬就是娛樂日常開銷沒花完就存下來」、「簡單啊，先設定要存的金額，領到錢就存，剩下才是你能花的，你要伙食吃好沒意見，那就是要省其他的」、「我覺得你要先做的應該是找個存錢的目標，並且把存錢的方式從花完後存起來改成先存起來剩下才是可以花的，這樣你的存錢才會有計劃而且穩定」。

存錢 省錢

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