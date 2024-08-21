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遺產留60張台積電（2330）…但稅要5百萬繳不出來怎辦？專家曝股票抵繳2重點

聯合新聞網／ 廖嘉紅
台積電。圖／本報系資料照
台積電。圖／本報系資料照

陳老先生的妻子已過世，留下兩個女兒。他除了自住房產外，資產主要是股票，其中最值錢的是台積電的6萬股。由於年事已高，他希望將財產平分給兩個女兒。

陳老先生去世後，遺產淨額為5000萬，遺產稅率為10％，需要繳納高達500萬的遺產稅。

陳小姐聽到這個數字時大吃一驚，就像一顆甜美的蘋果被國稅局狠狠咬了一口。

雖然不情願，但納稅是國民應盡的義務，遺產稅必須繳納完畢才能繼承。

陳小姐問道：「我們家沒那麼多現金可以繳遺產稅，可以用台積電的股票來抵繳遺產稅嗎？」

使用「實物抵繳遺產稅」的條件：

1.應符合「應納稅額30萬元以上且現金繳納有困難」的要件。遺產稅原則上以現金繳納，但如果納稅義務人確實有現金繳納困難，可以申請實物抵繳。

2.根據遺產及贈與稅法，繼承人過半數同意或應繼分合計逾2/3同意，可以在納稅期限內提出申請。

股票抵繳遺產稅的2大重點：

1.金額

股票的遺產價值是以被繼承人（陳老先生）死亡當日的收盤價500元來計算，納稅人用遺產中的上市公司股票抵繳遺產稅，抵稅的單價也是用死亡當日的收盤價500元。

2.股票抵稅的金額與比例

【如果申請抵繳日的股票收盤價高於死亡日】遺產稅可以全部用該股票抵稅。如果股價下跌，即使只跌1元，也只能按比例用股票抵繳遺產稅。

【如果申請抵繳日的股票收盤價600元高於死亡日500元】遺產稅可以全部用該股票抵稅。但身為繼承人的你應該覺得不划算吧！不想實物抵繳遺產稅。

如果申請抵繳日股價下跌，即使只跌1元，也只能按比例用股票抵繳遺產稅。比例如何計算呢？

由於陳老先生過世當日台積電股價500元，6萬股價值3000萬。台積電財產價值3000萬，佔全部課徵標的物價值5000萬的3/5。

所以只能用台積電的股票抵稅遺產稅的3/5，也就是300萬元，需另繳200萬元遺產稅。

股票抵繳遺產稅的兩難

由於烏俄戰爭和美國升息等因素，台積電股價曾大幅下跌。然而，這兩年因AI技術的爆發，股價飆升，最高超過千元。

股價波動劇烈，當抵稅股價600元高於被繼承人陳老先生過世當日的500元時，繼承人自然不願意用500元的股價來抵繳遺產稅。

相反地，若股價下跌至400元，繼承人當然樂意用500元的股價來抵繳遺產稅。然而，法規已限制了可以抵繳遺產稅的比例，不足額的部分仍需以現金繳納。

因此，是否使用股票「抵稅」以及抵稅的比例，都是一門學問。

R姐的貼心提醒

資產是我們辛苦打拼的成果。說到這裡，你應該發現，用股票實物抵繳遺產稅不一定划算，且存在許多不確定性。

最好的方法還是預留稅源，這樣到時候就可以用現金繳納遺產稅。

預留稅源的好方法之一就是保險。只要避開實質課稅原則，並正確安排要保人、被保險人與受益人，保險理賠金甚至有機會成為免稅資產。

◎本文內容已獲 R姐財富方舟-廖嘉紅 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2330台積電 保險 房產 繼承人 財產 過世 遺產

廖嘉紅

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