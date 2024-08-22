限貸令將衝擊致房價跌？狄驤「不會」：購買力確實會下降但建商也會減少供應

限貸令將衝擊房市？房價要跌了嗎？

根據報導，央行上周開始找國銀喝咖啡，原因是不想讓房市過熱，希望國銀把房貸業務的比例，維持在一定的範圍內。

而在這之前就已傳出，國銀有放款愈來愈嚴格的狀況，主因就是台灣房貸的水位提升速度過快，新青安刺激了龐大買氣，如果房貸水位再快速拉高，勢必會對金融穩定造成負面影響。

然而，讀者朋友要瞭解的是，就算國銀持續拉高放款條件，可能讓房市買氣降溫，台灣房價仍然難以下跌。

道理很簡單，我們看美國的狀況就好，近年來FED快速升息，美國30年房貸利率迅速飆漲，導致美國新屋和成屋銷售量低迷，甚至有愈來愈少的趨勢。

不過，美國的房價指數卻屢創歷史新高，代表美國房市呈現量減價增的詭異狀況。

為何房屋需求顯著下降，房價卻沒有跟著下跌呢？

答案也不難，雖然高利率讓需求減少了，但供給減少的速度更快，因為建商看到需求下降，自然會減少供應，而原本有換屋需求的人，看到高利率造成換屋成本大增，自然不願意換房，這些因素造成美國房市供不應求，房價不漲都難。

回過頭看台灣，台灣房市長年處於供不應求的狀況，而國銀紛紛祭出限貸令後，換屋族的換屋成本也會提高，換屋意願降低後，需求和供應將同步下降。

這時許多人可能會期待建商提高房屋供應，但壞消息是，建商也不是笨蛋，建商看到房市降溫後，不可能急著增加供應，拿石頭砸自己的腳，而是會釋出大量租屋物件，通常是一年一約，用意是減少持有房屋的成本，且能靈活應對房市變化，等到房市變得熱絡，就可以盡快倒貨。

簡而言之，房屋沒有成交，自然不會跌價，「量縮價漲」這可能是我們在未來會看到的台灣房市變化。

題外話，我們要看到台灣房價大跌也不難，那就是讓央行放任房貸水位不斷提高，造成金融不穩定，在這種狀況下房市泡沫就會快速擴大，且泡沫更容易破裂，發生金融危機的機率就會不斷提高。

如果台灣發生金融危機，首當其衝的不是有錢人，而是小老百姓，且現階段沒有購屋能力，引頸期盼房價大跌的人，身處金融危機的環境下，只會離買房更遠，因為當下要考慮的問題只有一個，那就是想辦法「活下去」...

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