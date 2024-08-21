美國聯準會起源跟「他」有關 借鑒英格蘭銀行模式籌募戰爭資金

要了解聯準會起源的故事，必須把時鐘倒回埃克爾斯走在羅根和奧格登（Ogden）的街道之前幾千年，遠早於「大蕭條」一詞進入人類的詞典。中央銀行的故事肇始於貨幣誕生的時候。

「貨幣是什麼？」這個問題既簡單又複雜。貨幣是你錢包裡的五美元鈔票或口袋裡的一歐元硬幣。但從根本來說它也是虛構的東西。從有文字記載的歷史之前，人類社會就已經使用具有象徵價值的東西，例如貝殼或壓花金屬，來交換其他具有有形價值的東西，例如食物或住所。

2500年前就使用了金幣

以穀物為擔保的貨幣體系在古代美索不達米亞盛行，而貝殼曾被大洋洲、亞洲和美洲接受為貨幣。土耳其西部的利底亞人（Lydians）二千五百年前就開始使用金幣，貨幣的形式隨著時間推移而變化，但有一個基本事實把不同的系統串連在一起。有形物質的價值，寄託於使用者用來象徵交易、儲存價值和記帳單位的媒介。貨幣是我們眾人認同的概念，而共同的信念則讓它發揮作用。

許多世紀以來在各個人類文明中，人們使用現金和債務（承諾在未來的某個日期交出現金或其他有價值的東西）的某種組合來支付商品和服務。

（本文出自《透視聯準會》) 根據人類學家的紀錄，信用系統至少可以追溯到公元前三千五百年，當時蘇美人的神廟管理人發展出一套系統，允許人們預先購買產品並在收穫季節以穀物支付，不需要透過實體現金交易。

這種債務、信貸和貨幣體系往往得到我們現在所說的「部分」（fractional）銀行系統的支持。歷史學家認為，這類系統存在於古羅馬，到十五世紀的歐洲已很常見，到了十八世紀更是普及於世界許多地方。

黃金太重放在銀行

它們的運作方式很簡單，擁有公認為貨幣（通常是黃金）的家庭和公司並不會把它們全放在床墊下，理由是安全的顧慮，而且攜帶起來很重。他們會把它交給金匠或交給銀行，以換取證明其存金的紙條。很多時候他們甚至不需要拿出黃金來交易，他們只要交換以黃金擔保的紙本債權作為支付手段。

但隨著貨幣體系的發展，銀行家發現他們不需要儲存足夠的黃金來擔保所有流通中的債權，每個人同時贖回他們票據的可能性微乎其微。於是他們開始借出黃金或發行更多以黃金為擔保的紙幣，並因此使他們的未償債務超過金庫中儲備的黃金。

整體經濟中的貨幣因而呈倍數增加，可以進行更多商業活動。價值十張鈔票的存金可以創造更多鈔票，也許是十五張、二十張或三十張，而這取決於銀行家的風險承受能力，在某些情況下也取決於銀行家與存戶的協議。

擠兌行為是隱性威脅

不幸的是，部分準備金（fractional reserve）的作法有一個不穩定的缺陷：沒有保險的部分準備金銀行很容易遭到擠兌。如果人們擔心銀行無法履行義務，就會在存款耗盡前爭相領出存款，如果銀行無法滿足提款的需求就會破產。

隨著金融體系變得越大、越相互連結，破產的銀行可能損害整個經濟。隨著金融市場的發展並變得更加複雜，遇到麻煩時的擠兌行為將是一個始終存在的特性和威脅。

到了十八世紀後期美國從英國贏得獨立時，銀行擠兌還不是困擾金融體系的唯一問題。北美銀行體系在殖民時期賴以運轉的外幣和貴金屬往往數量有限，在美國剛形成的商業體系中扮演一個僵硬的上層結構。

在戰爭、豐收或經濟繁榮的時期，貨幣供應可能難以跟上不斷增加的現金需求。如果有關當局在沒有某種貨幣錨定的情況下印鈔票，它們可能做得過頭，因而降低貨幣的價值，導致價格上漲，讓有現金儲蓄的人所能購買的商品和服務變少。

為戰爭提供資金

當新生的美國政府倉促地為獨立戰爭提供資金時，這種情況更是變本加厲。新生的美國雖然取得勝利，但它的貨幣管理卻陷於混亂，貨幣隨之貶值。

亞歷山大‧漢密爾頓（Alexander Hamilton）設計了一個解決方案，在一七九○年向國會提出建議報告，並於一七九一年通過。他建議創立一家中央銀行以便印製可用於納稅的現金，和當作儲存公共資金的安全地方，並可作為政府執行交易的機構。

這個構想借鑒於英格蘭銀行首創的模式，而英格蘭銀行成立於一六九四年，目的是協助政府籌募戰爭資金，但到了十八世紀中葉開始享有發行紙幣的部分獨佔權。

（本文出自《透視聯準會》作者：珍娜‧斯米亞萊克 譯者：吳國卿)