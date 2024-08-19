被戰火波及的市場…賺取「危機財」模式3階段 巴菲特：別人恐懼我貪婪

對於投資人來說，戰爭、天災、恐怖攻擊等危機就像一種警訊，讓人想要賣出變現，或許擁有現金的安全感。然而正如巴菲特所說：「別人貪婪我恐懼，別人恐懼我貪婪。」其實此時正是最好的投資時機。 在擁有軍事背景和豐富投資背景的作者所撰寫的《財富投資防火牆》中，更直接點出，該如何依循著危機採取獲利行動的具體方針，幫助讀者在最安全的情況下賺取「危機財」！

人類有一種天性，會試圖融入群體，在顯眼處隱藏自己，這稱之為「從眾心態」（ herd mentality）。跟群眾走在一起，個人就不會引起太多注意，減少被獵食者單獨鎖定的機會。 CBS 新聞台《恐懼因素：從眾心態如何驅動我們》的新聞報導中，針對這種現象訪問了幾位專家。

布朗克斯動物園園長派特．湯瑪斯（ Pat Thomas）告訴 CBS 新聞台，如果動物「行為過度異於常態，往往無法存活得太久」。大自然極有說服力的告訴我們，處在驚嚇狀態隨著群體一起奔跑的動物，比較有可能活命。

（本文出自《財富投資防火牆》) 麻省理工學院研究情緒和經濟學的羅聞全（Andrew Lo）說：「我們是哺乳類動物，就如同非洲大草原上的牛羚一樣。」他的研究讓他相信，當人們內心被恐懼所盤據時，會被迫像動物一樣採取行動，啟動一些被科學家稱為「哺乳動物腦」（mammalian brain）的腦部區域。

埃默里大學（Emory University）的格雷戈里．伯恩斯（ Gregory Berns）博士在進行腦部恐懼反應的實驗時表示：「不管是恐懼自己成了異類，或是對不確定性的恐懼，還是害怕在市場投資血本無歸，恐懼都會開始迫使我們要做點事，因為在百萬年前，恐懼就意味著可能必須決定要逃跑還是奮力一戰。」

不過，我們的祖先為了會吃人的劍齒虎而準備的反應，對生存在有股市交易所和 YouTube頻道的現代世界來說卻毫無用處，甚至看來可笑。以討論幸福的 TED 演說而聲名大噪的哈佛大學心理學家丹尼爾．吉爾伯特（Daniel Gilbert），因為他對反恐戰爭的大膽構想而被美國國土安全部聘用。

他主張美國和恐怖主義相關的安全預算，應該花在教育民眾及改變國人觀念，讓大家理解什麼算是值得恐懼的危機。

當有某人炸掉一輛巴士造成30人喪生，心中感到恐懼算不算是適當、理性的回應？它是否真的算是一個危機？吉爾伯特說人類天性要求我們對攻擊做出回應，但人類在先天上並不會因天氣、意外或是系統性缺陷而感到驚恐。

他說：「如果澳洲明天消失了，我們為此感到恐怖，或許是正確的回應。」但如果有人在商場槍殺10個人，全美國社會的反應，不應該比美國高速公路上每個月有超過 3000 人死亡的反應更激烈。如果一個人類行為者試圖殺害某人，人們自然會感受主動的威脅以及影響到自身的可能性。

另一方面，一棵樹倒下壓死某人或是一個孩子在後院泳池溺水死亡，則不會引發近似的反應。吉爾伯特解釋說，就系統上而言，貧窮是有史以來人類的最大殺手，但是「它不會成為頭條新聞⋯⋯它並不引人注目。」

人類用特定方式對危機做出反應，而且會一直這樣下去。面對威脅，人們會一如預測的做出非理性反應，正因如此，訓練和教育對應付威脅狀況的準備才會如此重要。

這種可預期、不理性的反應，可從檢視公開戰爭行為後的股市來觀察和描述。在接下來的章節你還會持續看到這三個基本原則，因為它們為「危機下的市場模式」提供了定義：

1. 緊接在危機觸發因素出現後，股市因為人們賣出他們的投資而迅速下挫。投資人在危機一開始時，唯一在意的是他們集體所感受到的威脅，不管威脅出自真實或憑空想像。理性的數據無關緊要； 2. 在市場下挫之後，會有一個交易日出現大部分名列道瓊工業平均指數（DJIA）和標準普爾 500 指數的公司都上漲的狀況。市場這時或許尚未回到危機前的水準，但這個「全面上揚」是模式的一部分； 3. 在六個月之內，市場會回升到危機前的水準。或許它並沒有準確超越危機前的高峰，但是足以為這個模式畫下一個清晰的句點，市場的交易量會比緊接危機剛開始的低點高出許多。整體而言，這個模式看起來類似一個潦草的字母U，而且在大部分情況下，它發生的時間不超過60天。

（本文出自《財富投資防火牆》作者：克里斯多夫．曼斯克 譯者：謝樹寬)