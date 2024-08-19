無畏新冠肺炎「黑天鵝」金融風暴 西點軍校背景財管專家超詳細避險投資法全紀錄

自2020年開始，全世界都被「新冠病毒」疫情的黑天鵝（將難以預測的極端事件稱且多數會對股市造成嚴重負面影響）所籠罩，在這個全新又完全不可測得的危機之下，不只嚴重的威脅所有人的生命安全，連整個經濟社會都大受影響。 但是，在這個大家都自顧不暇的時刻，有人卻能在保全生命之虞，更開創自身財富與可能性。透過作者資歷豐富的軍事與投資背景下撰寫的《財富投資防火牆》，以「新冠病毒」為例，逐步跟隨時事並整理投資筆記，教投資人不只不畏黑天鵝，更能隨著黑天鵝起飛獲利！

新冠肺炎疫情的爆發，是非市場的系統性危機，直接衝擊金融體系及其基礎設施導致投資者恐慌的另一例子。我們可以先回想一下疫情在 2020 年初迅速擴散引發的恐慌和全球性的隔離管制措施。許多讀者已經知道當時的股市下跌情形，不過，確切下跌是從何時開始的，原因又是什麼？

在2019年12月31日，世界衛生組織（WHO）接到中國武漢存在這種病毒的通報。在整個 1 月和 2 月，社群媒體和電視持續報導相關新聞，美國當局也從1月1 號開始在主要機場對旅客進行篩檢。在接下來幾週，荷美郵輪（Holland America）和公主郵輪（Princess Cruises）的旅客因隔離檢疫而受困船上許多天。

到2月中，病毒已經蔓延至少28個國家，不過我們簡單查看一下從 1月 1日到 2月14日西洋情人節的標準普爾500指數，投資人並未有太大反應。事實上，如果你使用 Google 搜尋趨勢（ Google Trends）來查看人們在這段期間搜尋哪些關鍵字，你會發現在 2 月的第一週，人們對病毒的興趣已開始消退。在當時，人們顯然認為這並非新出現的病毒，也不足以害怕，同時不認為它會直接影響經濟。

（本文出自《財富投資防火牆》) 而且，他們是對的。新型冠狀病毒既不新、對投資人而言也非未知，因為2002年就曾出現過SARS，2009年有H1N1的豬流感， 2012年還有MERS 的疫情。直到有件事嚇到投資者。某件事的發生，讓病毒從「不怎麼有意思」搖身一變成「直接影響到經濟」，如果你繼續查看整個 2020年第一季的標準普爾500指數，你會看到在2月23號之後發生了什麼事。

中國模式讓西方人覺得有些陌生，假如在東方有一整座城市被封鎖起來，世界其他地方的人會注意到，但不至於驚慌。西方人會認為：「他們有他們辦事的方式，我們有我們辦事的方式。」但是當義大利在 2 月 23日開始對整座城市實施隔離封鎖，就引起投資人注意，股市也開始下挫。

不難理解，如果人們無法工作，金融基礎設施會受到嚴重影響。你不需要是華爾街分析師也會懂，如果整個社區都不工作也不賺錢，經濟就會遭受傷害。

幾週後，當義大利在3月 8日和9日強制實施全國隔離檢疫時，股市又進一步重挫。接下來的市場走向模式，非常類似珊迪颶風所造成的情況，本書在稍後會更詳細探討，當社會大多數人在恐懼中做出回應時，你該如何利用這個模式來保護甚至增加你的淨資產。

新冠肺炎疫情的危機準備範例

●危機前

2020年1月7日，週二：根據世界衛生組織，官員宣布他們發現一個新的病毒。這個病毒名為新型冠狀病毒（2019-nCoV， 後文簡稱新冠病毒），與 SARS 和一般感冒病毒同屬冠狀病毒科。標準普爾500 指數： 3237.18 點；道瓊工業平均指數：28583.68 點。

有備而來的投資者筆記：我把世界衛生組織列為有影響力的組織或領導者來追蹤，因此這則新聞進入了我的電子表格。 我注意到它是一個新病毒，不過這是一個系統性危機，因此暫時不會影響股市，除非它會破壞金融基礎設施而明顯或直接的對經濟造成衝擊。此外，病毒雖然是新的，但是社會並不會感到震驚，因為源於中國的呼吸系統病毒一點都不新。未採取任何行動。

2020年1月23日，週四：湖北武漢和另一個省分實施檢疫封城。標準普爾500指數： 3325.54 點；道瓊工業平均指數：29160.09 點。

有備而來的投資者筆記：封城不只是新的事件，也因為供應鏈被破壞而影響到金融基礎設施。最保守的有備而來投資者或許今日或明日就要採取行動，以保護自己或為市場先跌後漲做好準備。採取不是那麼保守觀點的人則會繼續等待，觀察封城現象是否會擴及中國以外。由於可能性不高，因此不採取行動。

2020年1月30日，週四：世界衛生組織祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）宣布新冠病毒的爆發是國際關注的公共衛生緊急事件，並指出病毒可能擴散到醫療保健系統薄弱的國家。這是在中國以外，包括菲律賓和印度等更多國家傳出感染病例後所做的決定。這兩個國家都證實出現確診案例。中國確診人數達9692人，包括213個死亡病例。世界衛生組織建議將此疾病暫時命名為「新型冠狀病毒急性呼吸道疾病」。標準普爾 500 指數：3283.66點；道瓊工業平均指數：28859.44 點。

有備而來的投資者筆記：我把世界衛生組織列為有影響力的組織或領導者來追蹤，因此將這個訊息列入筆記。 不過由於病毒是系統性的威脅，它本身並不會造成投資人緊張，所以仍要觀察它對經濟或金融基礎設施的衝擊。仍舊在觀察它的框架如何被設定。在美國，似乎仍認為封城只是中國才有的問題。

2020年2月5日，週三：停泊在日本橫濱的一艘遊輪中有10名旅客被驗出陽性反應，讓日本病例總數增至35人，如今成了中國之外確診人數最多的國家。全球案例總數超過 2.8 萬人，有 565 人死亡，絕大部分的病例都是在中國。標準普爾500指數：3334.69點；道瓊工業平均指數： 29290.85 點。

有備而來的投資者筆記：確認旅遊業是買入的機會。考慮郵輪、航空公司和飯店。

2020年2月9日，週日：中國的死亡人數超過了 2002 年至 2003年的 SARS 疫情，統計死亡人數達 811 人。標準普爾 500 指數：3327.71 點；道瓊工業平均指數：29102.51點。

有備而來的投資者筆記：危機的致命程度並不是市場的驅動因素。不論死亡人數多寡，重點在於人們對局勢的觀感。人們需要相信自己也有染病的可能，類似於樂透彩的效應，才會有所反應。看起來不像會出現這種情況。不採取行動。

2020年2月23日，週日：憂心疫情擴散，周邊國家封閉與伊朗的邊境。標準普爾 500 指數：3337.75 點；道瓊工業平均指數：28992.41點。

有備而來的投資者筆記：邊界封閉，再加上多位執行長最近宣布他們的公司受到疫情影響。供應鏈中斷—這些事態是否會太複雜而影響不了大眾？此外，如果有金融界的重要人物死於疫情，將會出現什麼情況？這個人有可能是誰？美國總統⋯⋯其他還有誰？暫時不行動。

2020年2月29日，週六：新聞報導。重要的旅行禁令和拒絕民眾入境可能帶來重大的經濟和社會衝擊。標準普爾500指數：2954.22點；道瓊工業平均指數：25409.36 點。

有備而來的投資者筆記：可能對旅遊業帶來更多的問題。持續注意這方面的機會。

讀完這些時間軸，我們對危機就不至於感到意外。它只不過像是一個待看「如果⋯⋯會如何」的過程。這種積極的作法，就好比你在開車時眼睛注意道路狀況、雙手緊握方向盤。如果你看到路面上有殘骸碎片，你會設法閃開。

如果你輾過它，你會聽到輪胎漏氣的聲音。當號誌出現時，你必須在路邊停車，開始做你練習過的事，因為你想為此刻的情況做好準備。接下來的時間軸是運作的範例。它從危機的宣告開始，並提供一個我們如何「更換輪胎」的深度觀察，以及對新型冠狀病毒案例研究的結論。

●危機開始

2020年3月8日，週日：義大利對 6000 萬居民實施封城。標準普爾500 指數：2972.37 點；道瓊工業平均指數：25864.78 點。

有備而來的投資者筆記：危機的觸發因素來了。要記住 2972 點是我們擬定任何保護或增加投資組合計畫要用到的標準普爾500指數收盤值。

2020年3月9日，週一：俄羅斯和沙烏地阿拉伯開始共同推動「不控制原油流通」的議程。標準普爾 500 指數：2746.56 點；道瓊工業平均指數： 23851.02點。

有備而來的投資者筆記：危機的觸發因素來了。這個條目是來自另一個完全不同的因果關係時間軸。這是一個領導者驅動的危機，因為這些國家刻意壓低原油價格，對美國石油業造成傷害。這代表了兩個個別的危機在幾天之內同時觸發。 不論如何2972點仍是我們反應計畫的開始數字。基於有兩個觸發因素點，建議那些通常在股市下跌7%到9%採取行動的人，可以考慮在下跌14%到18% 時採取行動。這代表的是標準普爾500指數2400點尚在高位，這或許不是未來下跌的底部，不過這是利用恐慌性拋售出現以獲利的絕佳位置。

2020年3月11日，週三：英國宣布從國家預算提出最多達 1 億9240 萬美元（1.5億英鎊）的援助基金，來「減緩新冠病毒對世界上最脆弱國家的衝擊」。標準普爾500指數：2741.38 點；道瓊工業平均指數：23553.22點。

有備而來的投資者筆記：哇，這是很快速的對應。我的社群媒體全部都只在關注病毒—推特上所有的熱門話題都是它。在標準普爾 500指數跌至 2500 點就買入的訂單已經下單。仍然在等待。

2020年3月12日，週四：一座在太平洋的小島證實該島的第一個病例是來自巴黎的病患。標準普爾 500 指數：2480.64 點；道瓊工業平均指數： 21200.62 點。

有備而來的投資者筆記：2400點的高位今天出現了。大規模購買。期待利用它未來上漲至 7% 時獲利，來充實自己的投資組合。因此退場點大約在 2650 點。有些人可能期待更高或更低的漲幅。

2020年3月13日，週五：美國宣布對新冠病毒疫情發布全國緊急狀態。標準普爾500指數：2711.02點；道瓊工業平均指數：23185.62點。

有備而來的投資者筆記：川普做出全國緊急狀態的宣告，由於他一直試圖把病毒框架設定為毋須緊張的事，這項宣告受到歡迎，大家認為他總算做了一點事。市場上揚。 不過我懷疑他的影響力是否足夠阻擋這股潮流。股市會續跌嗎？很有可能。在當前上漲趨勢中，合理情況下應採取短期平倉的戰術。這可以為投資組合創造不錯的利潤，同時有助整體投資組合在未來幾個月市場表現不佳的情況下，不受到拖累。

● 2020年3月19日，週四：幾乎美國每一州都宣告進入緊急狀態。標準普爾 500 指數： 2409.39 點；道瓊工業平均指數：20087.19點。

有備而來的投資者筆記：如今，我們處於「更多壞消息」的階段。我們不希望把後續消息當成新的危機觸發因素。我們知道新聞的來龍去脈，隨著事件開展還有一段辛苦的路要走。 已經有關於「隔離人生」（quarantine life）這類用詞出現。我們雖不喜歡，但是我們正在適應。這次的危機是真真確確的，只是和所有危機一樣，它不可能持續到永遠。

有備而來的投資者們手邊會保有一個月的現金，還有他們信任的第三方在艱難時期會幫助他們。有備而來的投資者會注意時事，並且會整理資訊方便自己理解周遭事件的發展。運用這些技巧，我們將利用人類天性以讓自己得利。

（本文出自《財富投資防火牆》作者：克里斯多夫．曼斯克 譯者：謝樹寬)