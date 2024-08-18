白手起家百萬富翁：只要長時間做這件事 就能變有錢人

摘要 1.不管有沒有投資經驗，都可以先開一個用來投資的證券戶，並開始存錢。 2.只要每年堅持以存下10%的年收進行投資，長時間下來的績效一定很可觀。

每年都有成千上萬的大學畢業生正式走進職場，對未來充滿期待；但同時也要面對日後不小心成為「月光族」的挑戰。

不過，有位白手起家的富豪建議，只要堅持，光靠一項簡單的理財習慣，就可能開啟你的財富自由之路。

印度裔美籍的創業家拉米特．塞提（Ramit Sethi）在他22歲時，靠著創辦美國理財網站「我教你致富」（iwillteachyoutoberich.com）成為百萬富翁，網站不僅涵蓋了個人理財的基本知識，還提供了許多進階的理財策略，適合不同階段和需求的用戶。

塞提不僅著有暢銷書《我教你變成有錢人》，還是Netflix實境節目《致富攻略》 的主持人。

塞提告訴所有剛畢業的新鮮人，一個簡單致富的關鍵：「每年挪出年薪的10%來進行投資，並長時間堅持下去。」

第一步：選擇適合自己的投資方式

畢業生應該根據自己的風險承受能力和未來目標，來選擇最適合自己的投資方式。塞提推薦大家較低成本的「指數型基金」，是最簡單的入門選擇。

他解釋，「指數型基金」會追蹤美股標普500指數等市場指標，例如：科技股中的蘋果、微軟或輝達等大盤動向。當你投資指數型基金裡，就像是把資金分散投資在眾多公司，讓投資組合多元化，加上指數型基金是被動管理的，所以投入的成本往往比主動管理的基金更低。

第二步：先開戶逐步存錢

萬事起頭難，投資小白剛開始踏入千變萬化的金融市場，肯定千頭萬緒。塞提認為，不管有沒有投資經驗，都可以先開一個證券戶，並開始存錢。

他建議大家可以把年收的10%，自動轉帳到證券戶，方便日後投資使用。只要每年堅持，長時間下來的績效一定很可觀。

剛出社會的應屆畢業生，起薪可能不高，如果一開始存10%負擔太大，也不用強迫一定要存到這個數字，但盡可能把每月剩餘的錢存進證券戶，再逐步增加比率。

第三步：長線複利效應

塞提強調，累積財富是一項長期抗戰，當證券戶裡的存款越來越多時，就要決定投資標的，觀察哪些金融商品有增值的潛力。

這種投資方法的關鍵在於：「宜早不宜遲」。越早開始投資，資金才有更多時間來實現「複利效應」。

假設投資1,000美元（約合新台幣32,386元），年報酬率為7%，獲利70美元；到了第二年，你把第一年賺到的70美元再投入，投資金額就增加到1,070美元，也就是說，第二年的獲利就會是1070美元 x 7% = 74.90美元。這就是複利的力量。

投資的本質：耐心和持久力

塞提強調，這個簡單致富方法的關鍵在於：耐心與毅力。成功的投資不是一蹴可幾，成為有錢人也不是一夕發生，這都需要耐心和長期的規劃。

股神巴菲特也曾引用愛因斯坦的話：「複利是世界第八大奇蹟。」只要你能長期持有某支優質股票，投資就會隨著時間的推移而自動增值，比短期交易更能創造持久的財富。

塞提建議畢業生，越早開始培養這種投資的心態越好，因為這可以穩扎穩打，長時間逐步建立穩固的財務基礎。

即使投資金額不大，但隨著時間的推移，財富也能靠著聚沙成塔。根據財經媒體《CNBC》推算，如果你從21歲開始，每週存100美元到投資證券戶，並擁有7%的年報酬率，到你65歲時，你的總資產將超過140萬美元。

資料來源：CNBC、iwillteachyoutoberich

《原文白手起家百萬富翁：只要長時間做這件事，就能變有錢人》

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