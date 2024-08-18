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幫小孩存股18年賺849萬 他曝「報酬率160%」存股清單

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幫小孩存股18年賺849萬 他曝「報酬率160%」存股清單

聯合新聞網／ 綜合報導
網友替小孩投資存股，報酬率近160%。示意圖／聯合報系資料照片
網友替小孩投資存股，報酬率近160%。示意圖／聯合報系資料照片

存股是風險相對較低的投資方式，同時還可以省去看盤的時間與心力，有網友替小孩存股，18年來秉持「只進不出」的原則，陸續買進華南金、桂格、中保科、統一超、台積電等，成本326萬元，目前收入已達849萬元，報酬率近160%。其他人都很認同他的做法，直呼「是非常激勵人心的案例」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他自從小孩出生後，就替小孩開設證券戶，以每年小孩的壓歲錢、夫妻倆的年終買進存股，投資原則就是只買不賣。他最初在2005年買進一張華南金，只因為聽長官說華南金很多土地、不會倒；接著因為自家人平時愛吃桂格燕麥，因此在2012年買進一張桂格，又聽髮廊設計師分享買了很多長榮海運，因此他在2011年買進一張長榮海運。

原PO因家中警衛是中興保全，他便在2013年買進一張中保科；由於平時經常到超商消費，便在2010年買進一張統一超，感覺每買一杯咖啡，就會有一小部分的費用回饋到股價上。最後是在疫情期間，他自認身為台灣股民，「沒有台積電怪怪的」，因此才買進一張台積電，也是首張電子股。

該網友表示，因為幾乎都是只買一張，所以也不怕哪間公司突然倒閉，因此都沒有去關心股價，持續存股到現在，他的存股成本326萬元，目前收入已達849萬元，報酬率近160%。他建議「如果有小孩的可以試試，小孩的帳號，比較不會手賤去動他，這篇文沒有要炫耀，因為報酬率也沒多好，只是給大家參考」。

其他人留言，「如果每個父母都有這樣做，讓小孩剛出社會就贏在起跑點，這樣就足夠了」、「好棒，是非常激勵人心的案例」、「孩子出社會就有近千萬資產，光領股息就能過上很不錯的日子，好羨慕」、「要是被存起來的紅包錢有存在這種地方就好了」、「蠻羨慕的，我家紅包都會存入自己的戶頭，但小時候我媽不讓我們碰自己的存摺也不給看，只會拿我的錢去買直銷，一直說這是在幫我們投資」。

Dcard 中保科 台積電 報酬率 存股 華南金 長榮

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